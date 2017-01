“Monstros” é o novo tema de Pritt para o volta às aulas 2017

Mr. Pritt, fantasiado de monstro, se apresenta de forma amigável e divertida às crianças

A Pritt, marca inovadora em produtos escolares, lança a temática “monstros” para a sua nova campanha de volta às aulas 2017. Os monstros estamparão os bastões de Pritt Original e cartelas, de modo lúdico e divertido, para se aproximar das crianças. O objetivo é estimular a imaginação e a simpatia pelo personagem de forma amigável, segura e sem medo.

O tema da campanha foi definido após a marca estudar o universo infantil e concluir que os pequenos gostam de filmes de monstros e suas aventuras – uma vez que vestem fantasias com as características deles. “Para animar o volta às aulas 2017, o Mr. Pritt usará fantasias divertidas. O objetivo é criar empatia e aproximação do Mr. Pritt fantasiado de monstrinho com as crianças. O personagem estará presente tanto nas embalagens como nos materiais de comunicação nos pontos de venda”, explica Paula Gonçalves, gerente da marca Pritt.

A marca também planeja investir nos pontos de venda com a implementação de diferentes materiais, como displays, cestões, gôndolas personalizadas, faixa de gôndola, clip strip e displays de balcão, para destacar a temática do ano no período de volta às aulas. “A Pritt constantemente realiza treinamentos para a equipe de vendas, promotores e time de parceiros, nos quais apresentamos as propostas de campanha e materiais disponíveis”, completa Paula.

Seguindo o mote Inspiração para crescer, a Pritt promove atividades que estimulam a imaginação e a criatividade dos pequenos. Para isso, a marca programa ações e conteúdos variados para sua fan page durante 2017, como vídeos e passo a passo de artesanatos infantis, que podem ser feitos por crianças de qualquer faixa etária junto a seus pais ou professores.

Conduzida pelo slogan Tudo que você imaginar, a marca reforça a comunicação que adota desde 2010, quando afirmou a importância do engajamento de pais e educadores no desenvolvimento educacional das crianças.

Produtos Pritt – Volta às Aulas 2017

Com amplo portfólio, a Pritt oferece diversas opções de colas ao consumidor. Além das tradicionais Pritt Bastão Original e Pritt Tenaz, a marca disponibiliza as seguintes opções:

Pritt Power Multiuso: a versão cola diversos materiais, como EVA, tecido, feltro, espuma, papel, cartolina, madeira, metal, entre outros, o que a torna ideal para uso em artesanatos e trabalhos escolares. Outro diferencial é o formato em bastão, que permite fácil manuseio e contribui para o desenvolvimento da coordenação motora dos pequenos. Seguro para as crianças, o produto é livre de solventes, atóxico e lavável, e garante a mesma eficiência da versão líquida multiuso lançada pela marca recentemente.

Pritt Bastão Colorido: disponível nas cores amarelo, azul, verde e vermelho, traz um toque a mais de diversão e criatividade, já que a cola seca colorido, característica que estimula a criatividade nas atividades manuais. Com fórmula segura, a Pritt Bastão Colorido possui 90% de ingredientes naturais, é atóxica e sem solventes.

Pritt Líquida Multiuso: a versão Líquida Multiuso cola diversos materiais, como EVA, tecido, feltro, espuma, papel, cartolina, madeira, metal, cortiça, couro, entre outros. Além da versão incolor, com acabamento transparente, a Pritt Líquida está disponível nas cores verde e rosa, que secam translúcido, proporcionando diversão e novos experimentos aos pequenos durante a execução das atividades manuais. Com 90% de ingredientes naturais, o produto é atóxico e sem solventes.

Sobre a Pritt

Pritt é líder de mercado no segmento de colas escolares e é a primeira cola em bastão do Brasil e do mundo. Além das versões tradicionais, a marca também oferece outras opções de colas, como Pritt Bastão Multiuso, Pritt Bastão Colorido e Pritt Líquida. A marca ainda possui outros produtos em seu portfólio, como as colas brancas Pritt Tenaz e a Cascolar; os corretivos Pritt Compact Roller e Pritt Micro Rolly; e o Pritt Multi-Tack, massinhas adesivas versáteis. Todos os produtos Pritt não possuem solventes e são seguros para as crianças.

Fonte: CDN Comunicação Corporativa