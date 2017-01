Sheraton da Bahia recebe Feijoada do Xupisko com shows de Peixe, Batifun e Filhos de Jorge

No próximo dia 29 de janeiro (domingo), a partir das 13h, o Sheraton da Bahia Hotel recebe a Feijoada do Xupisko. O evento conta com grandes shows de Alexandre Peixe, Batifun e Filhos de Jorge.

Com realização da Diva Entretenimento e Xupisko Produções, a festa conta com serviço all inclusive, com buffet assinado pelo Sheraton, open bar de Itaipava, whisky Johnnie Walker, Red Label, vodca, Santa Dose, refrigerantes e água.

O segundo lote de camisas estão à venda por R$190 (feminino) e R$220 (masculino), e podem ser adquiridas na Diva (Salvador Shopping), Ticketmix, aplicativo Sem Hora e no site divaentretenimento.com.br

Diária especial

Para maior comodidade, o Sheraton disponibilizou uma diária especial para o público do evento que quiser se hospedar no local: R$250 + 5% iss (diária para até 2 pessoas com café da manhã + wi-fi + early check in e late check out para aproveitar o dia na piscina).

Informações sobre reservas antecipadas podem consultadas através do (71) 3021-6700 ou reservas@sheratondabahia.com.

(Fotos: Divulgação)

Fonte: Biz Comunicação