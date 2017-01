Governo de Andradina realizou concurso nesse domingo

Andradina/SP

O Governo de Andradina realizou nesse domingo (15), sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Fundação VUNESP, as provas do Concurso Público n° 001/2016 para os cargos de Assistente Jurídico e Procurador Jurídico, que aconteceram nas escolas na E.E. Dr. Álvaro Guião e na E.E. João Brembatti Calvoso.

O gabarito deverá sair nessa terça-feira (17) para os 880 candidatos aptos que concorrem aos cargos de Assistente Jurídico (1 vaga) com remuneração de R$ 3.177,74 (+ gratificação de 20%) e carga horária de 20 horas semanais. E para cinco vagas de Procurador Jurídico com remuneração de R$ 5.297,34 (+ gratificação de 20%) e carga horária de 20 horas semanais.

A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, realizada no período da manhã, foi aplicada para avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do emprego, de acordo com o conteúdo programático, composta por 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma e teve duração de 3 horas e 30 minutos.

A Prova Prático-Profissional (Peça Processual) também de caráter eliminatório e classificatório, destinou-se a avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, além do desenvolvimento do tema na estrutura proposta, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação e teve duração de 2 horas aplicada no período inverso à prova objetiva.

O gabarito estará disponível nos sites www.vunesp.com.br e www.andradina.sp.gov.br



Foto – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Candidatos durante a entrada para prova que ocorreu neste domingo