Tamiko busca no Incra liberação de saldo da Central de Distribuição de Alimentos

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) se reuniu, na tarde desta segunda-feira (16), com representantes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em São Paulo.

Tamiko esteve reunida com o superintendente regional substituto do Incra em São Paulo, Edson Fernandes, e com o engenheiro Agrônomo, Luciano da Silva, na sede da Funarte (Fundação Nacional das Artes). Acompanhou o encontro o secretário de Desenvolvimento Agrário, Fernando Magno, o assessor de Desenvolvimento Agrário, Fabrício Henrique Mazotti e a assessora Keila Vianna.

Na oportunidade a prefeita Tamiko deliberou sobre a liberação de um saldo restante da obra da Central de Distribuição de Alimentos. “O novo local mudará a vida de muitas pessoas, porque que irá fortalecer economicamente a agricultura familiar já que os produtores passarão a ter um espaço de referência para estocar e comercializar seus produtos”, explica Tamiko destacando que recebeu a informação que a liberação do recurso da Central deve ocorrer entre os dias 1 a 20 de março.

Com valor total de R$ 486.338,76, a Central de Distribuição de Alimentos e o Banco de Alimentos, fazem parte de um convênio firmado entre o Governo de Andradina e o Governo Federal através do Incra. Dos R$ 300 mil do convênio por parte do Incra, falta a liberação destes R$ 160 mil. O Governo de Andradina já liberou toda a sua contrapartida de R$ 186.338,76.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Fernando Magno, destaca que as famílias de Andradina e região vão ter a possibilidade de escoar os produtos com qualidade e receber pela produção um valor mais rentável com essa nova Central. “Será uma espécie de mini Ceasa, onde os produtos estarão à disposição dos comerciantes interessados para negociação”, comenta Magno.

O local foi projetado para uma organização eficiente através de um galpão e um bloco administrativo, além de uma plataforma para facilitar a descarga da produção, em uma área construída de 462,31 m².

Na reunião Tamiko também teve conhecimento de um projeto de emenda no valor de R$ 238 mil ao município para o moledamento de estrada rurais que faz parte de uma emenda para o Estado de São Paulo do deputado federal Lindberg Farias (PT/RJ) no valor total de R$ 500 mil. Outro ponto de discussão foi à conclusão da doação ao município de três veículos: um modelo celta, uma modelo D-20, e uma modelo F-4000.

Tamiko também recebeu a confirmação da uma visita, em breve, ao município do superintendente do Incra em São Paulo, Alexandre Pereira, para ouvir a demanda das famílias do campo.

Foto – reuniao_incra – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko com o superintendente regional do Incra em São Paulo, Edson Fernandes/Secom’s