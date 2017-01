Markel inicia operação em seguros no Brasil

Markel International, Londres, janeiro 17, 2017 — Markel International, seguradora especializada, obteve a licença para operar em seguros no Brasil, conforme anunciou hoje a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

Desde 2010 a Markel Latin América vinha operando em resseguros no Brasil e em alguns outros países da América Latina.

A SUSEP concedeu à empresa a autorização para operar em seguros diretos em várias classes de negócios em todo o país. A Markel espera anunciar o lançamento de seus primeiros produtos ainda no início deste ano e já declarou que não irá operar nas linhas de negócio em que opera como ressegurador.

No início de 2016, nomeou Leonardo Paixao, ex-presidente do IRB Brasil Re, para ajudar no planejamento de entrada no mercado de seguros do país.

A experiência internacional da Markel em seguiros inclui as linhas de acidentes pessoais, saúde, seguro de animais, pecuário, responsabilidade civil profissional, riscos financeiros e de crédito, riscos políticos, cascos marítimos e energia, além de riscos de propriedades.

Markel International atende as necessidades de seguro de grandes, médias e pequenas empresas, profissionais e estabelecimentos comerciais. Subscreve riscos pelo seu sindicato do Lloyd´s e pela sua seguradora, Markel Insurance Company (MIICL). Em 2015 emitiu mais de US$ 1.1 bilhões. MICCL possui Rating “A” ou superior pela S&P, Fitch e AM Best, enquanto seu sindicato opera com os ratings do Lloyd´s A+, A e AA respectivamente.

A Markel International é uma subsidiária da Markel Corporation, uma companhia sediada nos Estados Unidos da América, com ações negociadas na Bolsa de New York, possui ativos da ordem de US$ 25 bilhões e US$ 7,8 bilhões de Patrimônio Líquido. Em 2015 a Markel Corporation emitiu US$ 4.6 bilhões em prêmios.

Carlos Caputo, CEO da Markel Latin America, disse “Além de contar com um amplo portfólio de produtos de seguros especializados, oferecemos ao mercado brasileiro, corretores e aos seus clientes, os mais altos níveis de serviço que são cruciais para a forma como fazemos negócios. Isso inclui a entrega de um serviço de sinistros que acreditamos ser um diferencial para os corretores e seus clientes para fazerem negócios com a Markel. Estamos aqui para atender o cliente e fazê-lo de forma rápida e eficiente.”

O Brasil representa aproximadamente 50% do total de prêmio de seguros da América Latina e é natural que a Markel tenha escolhido estabelecer aqui sua primeira operação de seguros na região. Este é mais um importante passo em nossa estratégia de longo prazo na América Latina para a região, construindo isso a partir de nossoa operação de resseguro aqui estabelecida.

“Temos atraído, com sucesso, uma equipe muito talentosa que, liderada por Leonardo, vai trabalhar para identificar e atender às necessidades deste mercado em rápido crescimento.”

PDF Autorização DOU [*]

Fonte: CEO Latin America