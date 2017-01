Técnico foi encontrado lúcido perto de um motel, diz polícia

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) detalhou na manhã desta terça-feira sobre a investigação que levou à localização de Marcelo Cabo. O tenente-coronel Ricardo Rocha, da Polícia Militar (PM-GO), o treinador do Atlético-GO foi encontrado na BR-153, às 20h, próximo à saída de um motel, em Aparecida (GO).

saiba mais PM-GO localiza Marcelo Cabo, técnico do Dragão

Após desaparecimento, Marcelo Cabo retorna a seu apartamento

Após horas desaparecido, técnico do Atlético-GO é localizado

Nada está descartado, afirma responsável pela busca de Marcelo Cabo

Desaparecido, técnico do Atlético-GO saiu apenas com cartão

“O técnico Marcelo Cabo foi encontrado próximo de um motel. Agora, os detalhes são de foro íntimo, vão ficar a cargo dele esclarecer tudo. O motorista do táxi foi essencial para acharmos o paradeiro do treinador.”

Foto: LANCE!

A Polícia disse que não comentará detalhes sobre o estado no qual o técnico estava. Porém, descartou a hipótese de violência.

“A Polícia Civil foi acionada, e o trabalho foi feito sem problemas. Localizado normal, passa bem, sem nenhum problema, não temos essa informação de detalhes.”

O tenente-coronel Ricardo Rocha afirmou que outros detalhes ficarão a cargo do próprio treinador e do Atlético-GO:

“Ele foi entregue à diretoria e passa bem. Posteriormente, a diretoria e o próprio técnico vão prestar declarações sobre o sumiço. A Polícia fez a parte dela. Importante esclarecermos isso. Nenhum dissabor e nenhum mal ocorreu a ele.”

Marcelo Cabo estava desaparecido desde as 3h da madrugada de sábado para domingo, quando saiu em seu carro particular, apenas com o cartão de débito. Na segunda-feira, voltou a ser visto entrando no prédio onde mora de táxi, mas voltou a sair sete minutos depois. Só foi localizado por volta das 20h em uma operação conjunta entre as polícias de Goiânia e Aparecida.