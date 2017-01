Testado e aprovado: Conheça 3 marcas que demoraram mais de 7 anos para se tornarem franquias

Global Study

Primeira loja em 2007 – Franquia 2014 (7 anos)

A Global Study tem como missão democratizar o acesso ao intercâmbio, oferecendo vários destinos com pacotes que incluem passagem aérea, acomodação, escola e às vezes até um emprego no país de destino. Com operação desde 2007, a rede possui parceria com as melhores escolas dos países mais procurados, entre eles EUA, Canadá, Inglaterra e Irlanda. Atualmente, possui 16 unidades pelo Brasil. O investimento total é a partir de R$ 90 mil.

Zorzal

Fundada em 2005 – Franquia 2010 (10 anos)

A Zorzal Consultores & Auditores Associados, é uma franquia de serviço e consultoria. Através da implementação, manutenção e otimização dos modelos de gestão da ISO 9001 a franquia consegue aumentar a produtividade, reduzir os custos e melhorar a lucratividade das empresas. A rede possui três unidades em operação, sendo uma própria e duas franqueadas. O investimento total é de R$ 60 mil.

Sucão

Fundada em 1975 – Franquia 2014 (39 anos)

Fundada em 1975 na cidade de Campinas, São Paulo, a Sucão tornou-se franquia em 2014. A rede possui o cnceito de alimentação saudável e além de sucos premiados por guias gastronômicos, também conta com lanches e refeições que combinam sabor, nutrição e saúde. Hoje são 12 lojas em operação, sendo cinco próprias e sete franqueadas. Possui formatos quiosque, loja de rua e shopping. Os investimentos variam entre R$ 150 e R$ 290 mil.

Fonte: InforMidia Comunicação