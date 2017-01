Maior indústria de esterilizadores do mundo está desenvolvendo produto inovador para o Agronegócio

A Sterilair anuncia a captação de aportes para colocar item no mercado agro

Conservar os grânulos e ter o mínimo de perdas da safra é o desafio das empresas rurais. Com menos desperdício, o lucro aumenta e a produção é controlada. Pensando nesse problema das grandes companhias ligadas ao agronegócio, a equipe de inovação da Sterilair estudou o nicho e está desenvolvendo um esterilizador adaptado que irá contribuir para a manutenção da colheita e, consequentemente diminuirá os prejuízos.

A Sterilair atua no Brasil há 33 anos comercializando o esterilizador doméstico para residências, empresas, museus, hospitais, entre outros. Todavia, para o conglomerado manter a liderança no ramo de esterilizadores está sendo investido um novo aporte para o desenvolvimento de um esterilizador maior e para ser utilizado no campo.

A companhia comercializa no B2C e B2B e nas plataformas digitais. “Esse ano já aumentamos as nossas vendas em 80%. Isso é resultado das nossas estratégias de vendas. Com o aumento do recurso em caixa estudamos o agronegócio e pretendemos comercializar o novo produto no segmento rural”, comemora o Diretor de comunicação da Sterilair, Felipe Prado.

O novo produto esterilizará silos de armazenamento de grãos, que impedirá perdas da safra e potencializará a produção. “Até 20% de uma colheita pode ser perdida por conta da presença de fungos nos silos. O esterilizador elimina até 99,9% desses agentes”, explica Prado.

O esterilizador consegue exterminar bactérias e fungos, como mofo e bolor, sem barulho e odor. Além disso, consome o mínimo de energia e podem ser mantidas 24 horas ligadas. Não é necessário trocar o filtro do aparelho. O molde do novo produto para o mercado agro deve seguir esses mesmos parâmetros do esterilizador para residência, porém com novos recursos.

A fábrica da Sterilair fica no interior de São Paulo, Sorocaba. Nesses 33 anos mais de 2 milhões de aparelhos foram vendidos. A previsão de crescimento no faturamento deste ano é de 25%. “Esperamos obter os aportes necessários o quanto antes, pois acreditamos que o novo produto conseguirá robustecer os ganhos e a saúde de quem opera no campo”, finaliza o empresário.

