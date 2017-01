REDETV! – BIÓLOGO RICHARD RASMUSSEN REVELA: “ESSA É UMA PROFISSÃO QUE SE ESCOLHE PELO CORAÇÃO, NÃO PELO BOLSO”

No ‘Luciana By Night’ desta terça-feira (17), a apresentadora recebe o biólogo Richard Rasmussen. O especialista, que também é formado em economia pela Universidade de São Paulo, fala sobre sua paixão pelos animais e como largou “o terno e a gravata” para trabalhar com o que gosta. “Sempre quis fazer biologia, mas meu pai dizia que eu não ia ganhar dinheiro. Então, me formei em economia, ainda fiz um mestrado no Canadá e, realmente, ganhei dinheiro com isso. Só que a biologia é uma profissão que se escolhe pelo coração, não pelo bolso”, conta.

Tendo montado o maior criadouro de São Paulo no início de sua carreira como biólogo, Richard revela que gastou todo seu dinheiro e sua ex-mulher, mãe de seus filhos, “foi embora” por isso. “Ela disse que eu estava ficando louco com essa ideia [do criadouro], mas não aguentava mais acordar cedo e ir trabalhar. Minha vontade era sempre de voltar e cuidar dos meus bichos”, desabafa.

O especialista conta para a apresentadora a história de um casal sulafricano que domesticou um hipopótamo fêmea, chamado Jéssica, sendo que o hipopótamo é considerado “o animal que mais mata humanos no mundo”. “Eles resgataram o bicho e desde pequeno o criam também em casa. Ela super dócil”, comenta Richard.

Questionado sobre o recente fato do gorila que foi sacrificado após um garoto cair na jaula, nos Estados Unidos, Richard se posiciona: “Não acho que o animal ia fazer mal ao garoto porque ele não é um predador, por exemplo. Porém, quem tinha o poder de decisão naquele momento optou pela menos arriscada para si próprio”. Luciana questiona o especialista sobre a possibilidade de ter sedado o gorila, ao invés de matá-lo. Ele afirma: “Quando você seda um animal, pode ser que ele fique nervoso. E esses casos acontecem sempre com crianças que são mais peraltas”.

Além disso, ele relembra momentos de quando morou em uma tribo indígena e do famoso dia em que sofreu um ataque de vespas. “Saí todo picado e para evitar acidentes ando sempre com anti-histamínico, embora eu não seja alérgico à elas. Tenho alergia apenas à toxina de uma espécie de sapo”, revela.

Ainda no palco do programa, Luciana Gimenez lança um desafio para o biólogo, que ouve o som de 5 animais e precisa adivinhar o dono de cada um deles. Além disso, ele dá dicas sobre “o que fazer se a pessoa der de cara com estes animais: Urso, elefante, avestruz e onça pintada.

Ao final, Richard traz sua cobra de estimação chamada Kaa e aproveita para mandar um recado: “Vamos adotar ao invés de comprar cães e precisamos, principalmente, respeitar os animais. Vamos pensar que eles também são seres vivos”.

Com apresentação de Luciana Gimenez e direção de Claudia Bexiga, o ‘Luciana By Night’ vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, pela RedeTV!.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!