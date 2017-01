Aptar tem nova gerente regional de desenvolvimento de mercado Beauty + Home LATAM

Mirelle Orpinelli responderá pela recém-criada área dedicada a home care para toda América Latina

SÃO PAULO, (SP) – A Aptar anuncia a promoção de Mirelle Orpinelli a gerente regional de desenvolvimento de mercado Beauty + Home LatAm. Bacharel em marketing e com MBA executivo na mesma área, Orpinelli responderá pela recém-criada área dedicada a home care para toda América Latina.

Estruturada no final de 2016, a nova divisão home care da multinacional vai focar na venda de soluções em 11 campos de aplicação: air care, automotive, dish care, garden care, industrial, insecticides, laundry care, paint, pet care, surface care e toilet care. “O objetivo é crescer nesse segmento, trazendo soluções inovadoras, diferenciadas e que atendam às necessidades dos consumidores”, adianta Orpinelli, que atua há dez anos na líder global de sistemas dispensadores.

Com passagem anterior pela DuPont, Mirelle Orpinelli passa a integrar o time mundial de desenvolvimento de mercados regionais home care da Aptar, liderado por Erin Ryan, diretora global de desenvolvimento de negócios home care. O desafio da nova divisão é dobrar as vendas dentro dos próximos cinco anos.

Aptar – A Aptar tem sede em Crystal Lake, Illinois, e possui plantas industriais espalhadas pela Europa, Ásia e Américas do Norte e do Sul, totalizando 47 unidades industriais situadas em 17 países. No Brasil, a multinacional conta com unidades nos municípios de Cajamar e Jundiaí, em São Paulo, e em Maringá, no Paraná.

Com forte presença nos mercados de fragrâncias, cosméticos, cuidados pessoais, cuidados com o lar, alimentos, bebidas e farmacêuticos, a Aptar tem mais de meio século de expertise na criação e inovação de embalagens para consumidores em todo o mundo.

A divisão Beauty + Home é uma parceira específica de soluções em sistemas de distribuição de embalagens para os mercados de beleza, cuidados pessoais e cuidados com a casa. Estruturada por campos de aplicação, a área antecipa as expectativas dos mercados globais e locais, visando proporcionar diferenciação de marca para os clientes e praticidade com valor agregado aos usuários finais.

