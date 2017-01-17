O Sindicato Rural está com inscrições abertas para o curso FAMÍLIA E QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DE ORÇAMENTO FAMILIAR
O curso é gratuito ,dois dias de curso será nos dias 30/01 e 31/01(período integral) com direito a certificado
Pré – requisito : ter idade mínima de 14 anos e ser alfabetizado.
CONTÉUDO: FAMÍLIA: CONCEITO, EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA; VALORES E PRINCÍPIOS; MOVIMENTOS SOCIAIS QUE INTERFERIRAM NA EVOLUÇÃO; A INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O RELACIONAMENTO FAMILIAR;
QUALIDADE DE VIDA: CONCEITO DE SAÚDE: FÍSICA, MENTAL, SOCIAL, AMBIENTAL E ESPIRITUAL;ALIMENTAÇÃO, EXERCÍCIOS FÍSICOS, LAZER, SONO, TRABALHO, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE; DICAS PARA VIVER MELHOR.
ORÇAMENTO FAMILIAR: ORÇAMENTO MENSAL E ANUAL, CLASSIFICAÇÃO DA RENDA, CUIDADOS COM GASTOS EXCESSIVOS, INFLUÊNCIA INTERNA E EXTERNA, DESPERDÍCIOS E PREJUÍZOS.
MAIS INFORMAÇÕES ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (67)3521-4049 OU (67)98121-8900.
Fonte: Sindicato Rural de Três Lagoas.