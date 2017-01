PR Newswire apresenta as celebridades mais comentadas na mídia em 2016

Segundo pesquisa desenvolvida pela empresa, o ator de ‘Velho Chico’, Domingos Montagner, foi a celebridade mais comentada nos principais veículos da imprensa

SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2017 – O Top Cast, estudo desenvolvido pela PR Newswire mostrou que, durante o ano de 2016, o ator Domingos Montagner foi a celebridade mais comentada pela imprensa. Isso se deve a tragédia em que o ator se envolveu, resultando em sua morte.

A modelo e apresentadora, Ana Hickmann, garantiu a segunda posição do ranking. Resultado da grande repercussão após ser perseguida por um fã.

Graças a sua boa forma e seu relacionamento com Duda Nagle, a ex-BBB e apresentadora, Sabrina Sato, ocupa a terceira posição do Top Cast da PR Newswire.

A atriz de ‘Verdades Secretas’, Grazi Massafera e a protagonista de ‘Haja Coração’, Mariana Ximenes, conquistam a quarta e a quinta posição do ranking, respectivamente.

Confira na imagem anexa a lista completa das celebridades que ficaram em evidência na mídia.

Sobre o Top Cast da PR Newswire

O Top Cast é realizado pela equipe de Auditoria de Imagem da PR Newswire e afere a visibilidade dos atores e principais celebridades na imprensa. O método utilizado para elaboração deste ranking é a centimetragem ponderada, que leva em consideração não só o espaço ocupado pelos atores, mas também as mídias em que aparecem, combinando quantidade e qualidade do noticiário. É atribuída uma pontuação para cada mídia, de acordo com a credibilidade, audiência e outros fatores. A análise contempla todas as matérias dos principais jornais e revistas do país. Sites, blogs, redes sociais e emissoras de rádio e televisão não são considerados.

Sobre a PR Newswire

Empresa líder global em serviços de distribuição e monitoramento de notícias, a PR Newswire (www.prnewswire.com.br) oferece conteúdo para auxiliar as organizações na tomada de decisões estratégicas. Pioneira da indústria de distribuição de notícias empresariais e corporativas há mais de 60 anos, a PR Newswire conecta clientes com audiências em mais de 170 países e em mais de 40 idiomas, por meio de uma rede de veículos de mídia, jornalistas e formadores de opinião. Os conteúdos distribuídos pela PR Newswire alcançam mais de 39 mil jornalistas na América Latina, com publicação instantânea do conteúdo em uma ampla rede de sites parceiros: são 220 na América Latina e 110 no Brasil, incluindo as maiores agências de notícias. A PR Newswire tem escritórios em 16 países na América do Sul, Central e do Norte, Europa, Ásia e no Oriente Médio, garantindo presença global também através de afiliações exclusivas com as principais agências de notícias em todo o mundo. Possui dois escritórios na América Latina, sendo um no Brasil e um no México, para garantir a adaptação das estratégias globais aos mercados locais.

