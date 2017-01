Showtec 2017 gera quase 500 empregos indiretos em MS

Considerada uma das maiores feiras de difusão de tecnologias voltadas para a agricultura e pecuária do País, além de abrir o calendário de eventos do agronegócio, o Showtec também auxilia na geração de empregos em Mato Grosso do Sul. Em uma área de 120 mil metros quadrados, a próxima edição da feira conta com aproximadamente 500 trabalhadores, que atuam na montagem da estrutura, limpeza, decoração, alimentação, entre outros setores.

Cerca 15 empresas foram contratadas para atuarem na feira. Outras 12 foram subcontratadas pela organizadora do evento, admitida pela Fundação MS, instituição que realiza a feira. Além disso, o Showtec 2017 conta 120 expositores, sendo que cada um também conta com profissionais que atuam especificamente na feira, trabalhando para levar ao público as últimas novidades do agronegócio.

Para o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, a expansão do agro contribui para a economia brasileira, por meio da transferência de conhecimento. Ele acredita que eventos como o Showtec trazem ao produtor novas alternativas. “Além de gerarmos empregos com a realização deste evento, levamos ao público participante opções que poderão ser usadas no dia-a-dia do campo e que certamente auxiliarão o trabalho, através de tecnologias que se adaptam às condições de solo, clima, e em respeito ao meio ambiente”, enfatiza.

A edição do Showtec deste ano está recheada de novidades tecnológicas para o campo e discussões sobre os desafios do agro para o próximo anos. Entre os destaques, estão palestras, discussões e as visitas a campo, onde o participante terá acesso a informações técnicas atualizadas.

O evento tem entrada gratuita e será realizado na sede da Fundação MS, em Maracaju, entre os dias 18 e 20 de janeiro. A programação completa pode ser acessada no site: www.portalshowtec.com.br.

Sobre o Showtec

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.