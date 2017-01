CPA -2 / 2º BPM: Polícia Militar apreende maconha escondida em casa abandonada

Três Lagoas (MS) – Na tarde do dia (14/01) por volta das 16h30min, Policiais Militares da ROTAI (Rondas Táticas do Interior) do 2º Batalhão apreenderam uma mochila com Maconha

A guarnição foi verificar uma denuncia relatando que na Rua Macapá pelo bairro Guanabara, havia uma residência abandonada, onde encontrava-se um grande movimento de indivíduos praticando tráfico de drogas, e no período da tarde um indivíduo com uma mochila de cor preta e rosa adentrou neste local e saiu em seguida sem a mochila, sendo assim a guarnição foi até o local e localizou a referida mochila com 11 tabletes de Maconha em seu interior, totalizando 4 kilos e 79 gramas do entorpecente. Ainda realizaram uma campana pelo local por várias horas, contudo o proprietário, traficante, não foi localizado e identificado.

Diante dos fatos foi lavrado um Boletim de Ocorrência e entregue juntamente com a droga apreendida na Delegacia da Polícia Civil para as providencias cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM.