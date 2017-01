CPA -2 / 2º BPM: Policiais Militares da Patrulha Rural apreendem duas cargas de cigarros provenientes do Paraguai

Três Lagoas (MS) – Uma guarnição da Patrulha Rural do 2º Batalhão apreende duas cargas de cigarros contrabandeados.

A primeira carga apreendida foi no dia 16/01 por volta das 18h00min, onde a guarnição patrulhava pela MS 395 município de Brasilândia-MS quando observaram nervosismo das ocupantes de um veículo Renault Sandero de Três Lagoas MS ao notarem a presença da viatura policial, sendo assim o veículo foi abordado e durante a busca no veículo, foi constatada a quantia de 3000 maços de cigarros, avaliados em cerca de R$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais, momento que ambas confessaram ser cigarros oriundos do Paraguai. Diante dos fatos, ambas foram conduzidas até a delegacia de policia federal e apresentadas para providencias cabíveis.

A segunda carga foi no dia 17/01 por volta das 11h00min a mesma guarnição efetuava patrulhamento ostensivo pela estrada vicinal do município de Água Clara-MS, momento que observaram um veículo Ford F- 350 de cor branca do município de Cassilandia-MS, este ao perceber a presença da viatura policial tentou efetuar o retorno, porém foi prontamente abordado e quando indagado o motivo da abrupta manobra, o condutor bastante nervoso veio a confessar que estava transportando cerca de 85 caixas de cigarros de marca EIGHT avaliadas em cerca de R$ 63.750,00 (sessenta e três mil setecentos e cinquenta) reais provenientes de contrabando do Paraguai.

Que diante dos fatos, foi constatado o ilícito e dado voz de prisão ao condutor que juntamente com o veículo e a carga foram encaminhados a Delegacia de Policia Federal situada no município de Três Lagoas-MS.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM.