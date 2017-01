MPF FECHA CERCO CONTRA FRAUDE EM CONCURSO DA UFMS: cadê os documentos?

Por Reinaldo de Souza Marchesi

Licenciado em Pedagogia (UNEMAT)

Mestrado em Educação (UFMT)

Professor de Fundamentos da Educação (CAPES)

Aos consignatários membros dos Centros Acadêmicos de Pedagogia, ADUFMS-Sindical e Órgãos Colegiados da UFMS, em respeito ao princípio da participação coletiva, gestão democrática e controle social na administração pública, venho socilitar que em vossas próximas reuniões agendadas, leiam e discutam este relato sobre o cerco das investigações do MPF quanto ao procedimento adotado para escolha dos perfis das 3 (três) vagas e suas respectivas áreas correlatas no concurso público para Professor Assistente do Curso de Pedagogia do Campus de Ponta Porã – CPPP da UFMS – Edital n°. 32/PROGEP/2015.

Neste imbróglio, no caso da criação do perfil da vaga (1176) Fundamentos da Educação, segundo a explicação compartilhada pelo professor Robert Schiaveto de Souza (Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho – PROGEP/UFMS):

[…] A coordenadora do curso teve a vaga, foi lá e pegou o Projeto Pedagógico, olhou lá… Pedagogo, pedagogo, pedagogo. Mandou para edital Pedagogo, pedagogo! Tinha nada de Ciências! Ai tem uma professora lá, ou duas, não sei… que falou: “não é essa área que nós precisamos!” E criou caso com a coordenadora… A coordenadora falou “não, eu segui o Projeto Político Pedagógico e foi isso que eu mandei”. Essa professora, ou essas duas professoras, inconformadas… isso antes do concurso… foram no Ministério Público e denunciaram “que não pode!” O Ministério Público acionou a universidade pedindo explicações para o Diretor. […]

[Trecho de transcrição – Campo Grande-MS, 08/03/2016 (folhas 169 a 174)].

Após ouvir o relato do pró-reitor, confesso que fui conduzido pelas palavras aparentemente sinceras de primeiro momento. Todavia, diante das muitas controvérsias sobre os procedimentos da montagem deste concurso, decidi conferir a história que me foi apresentada.

Para maiores esclarecimentos deste imbróglio, através do site do MPF e da Ouvidoria da UFMS, fundamentado na Lei nº12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, fiz solicitação de todos os documentos e informações sobre o processo da escolha dos Perfis de Graduação e Pós-graduação exigidos dos candidatos às 3 (três) vagas. Depois de alguns meses recebi e analisei minuciosamente 2 (dois) Inquéritos Civis Públicos/MPF; 10 (dez) Atas das Reuniões do Colegiado do Curso de Pedagogia do CPPP e 10 (dez) Atas das Reuniões do Núcleo Docente Estruturante.

Depois de analisados os documentos oficiais revelaram que o pró-reitor Robert Schiaveto compartilhou uma versão com evidente alteração da verdade dos fatos e tentativa de induzimento do juízo a erro. Ao comparamos, diferente da versão distorcida do pró-reitor, descobrimos que os documentos do MPF informam (folhas 02 a 04):

1º Uma professora do próprio Curso de Pedagogia do CPPP é quem questionou os procedimentos irregulares adotados neste concurso.

2º Na verdade, é a própria Coordenadora do Curso de Pedagogia do CPPP, à época a professora Lucineia Marques Mara Correa Bueno, é quem foi denunciada por não respeitar o colegiado do curso e ignorar a demanda de um docente com perfil para disciplinas pedagógicas.

3º Desmentindo a história fictícia do pró-reitor, não existe nenhuma denúncia exigindo que o curso de Pedagogia do CPPP abrisse uma de suas vagas para área de Ciências Sociais.

Longe do factoide compartilhado pelos gestores, a professora denunciante contestou os perfis propostos e alertou para o aumento da demanda de disciplinas pedagógicas no Curso de Pedagogia do CPPP:

Conforme podemos destacar, a história distorcida aventada pelo pró-reitor (folhas 169 a 174) confirmada pela atual coordenadora do curso de Pedagogia do CPPP, professora Luciene Cléa da Silva (folhas 188 a 194), não confere com a denúncia inicial registrada no MPF (folhas 02 a 04). Para piorar a situação dos gestores, destaca-se outro trecho do relato que “contrariando a decisão previamente tomada no Colegiado do Curso, o perfil das vagas foi decidido sem consulta aos membros”.

Sendo assim, identifica-se que os atos administrativos aconteceram arbitrados:

1. Sem a devida consulta ao Colegiado do Curso de Pedagogia do CPPP conforme normatizado;

2. Sem nenhum estudo oficial sobre o Projeto Pedagógico que deliberasse a escolha dos perfis;

3. Sem nenhuma resposta oficial aos questionamentos pontuados pela professora denunciante.

No caso aqui exposto, verifica-se que os gestores denunciados negligenciaram o diálogo com o colegiado, ignorando os trâmites segundo reza as normativas do Estatuto e do Regimento dos Órgãos Colegiados da UFMS. Como identificado na primeira Notícia de Fato do MPF (folhas 02 a 04), os professores Amaury Antônio de Castro Junior (diretor do CPPP) e Lucineia Marques Mara Correa Bueno (coordenadora do Curso à época) são denunciados por decidirem sozinhos pelo perfil (que deturparam) das Áreas do Conhecimento de 3 (três) vagas para Professor Assistente do Curso de Pedagogia do Campus de Ponta Porã – CPPP da UFMS do Edital n°.32/PROGEP/2015.



DA MANIPULAÇÃO DAS ÁREAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EXIGIDAS EM EDITAL

No caso da escolha dos perfis das vagas para professor do curso de Pedagogia do CPPP, os gestores denunciados impuseram a exigência de Mestrado e/ou Doutorado em outras áreas do conhecimento, fora da nomenclatura da vaga. Para exemplificar, das 3 (três) áreas ofertadas para professor do curso de Pedagogia do CPPP, uma foi para candidatos à vaga de nomenclatura: “Fundamentos da Educação”, onde exigiram 2 (dois) perfis de graduação concorrentes: Pedagogia ou Ciências Sociais. Ao analisarmos as exigências do item “Informações sobre formação complementar dos candidatos”, verificamos exigências desproporcionais entre os concorrentes. Aos candidatos da área das “Ciências Sociais” pediram o mínimo esperado: “Mestrado e/ou Doutorado em Educação”, ao passo que; aos candidatos da área da “Pedagogia”, exigiram o absurdo: pós-graduações fora da “Área da Educação”, a exemplo, “Mestrado e/ou Doutorado em Geociências”. Ora pois, quando abre-se um edital com esse tipo de descrição de vagas e excluem-se aqueles que possuem pós-graduação reconhecida como área da nomenclatura inicial, já revela, no mínimo, dois equívocos a saber:

1° – Princípio da Legalidade: de acordo com a Tabela de Área de Avaliação da CAPES/CNPq, “Fundamentos da Educação” é sistematicamente uma subárea específica da “Área: Ciências Humanas/Educação”. Portanto, do magistério de Mestres e/ou Doutores em Educação, sem objeções aos Licenciados em Pedagogia.

2° – Princípio da Proporcionalidade: a norma editalícia deveria considerar o mesmo “Mestrado e/ou Doutorado em Educação” para TODOS os candidatos, sem objeções aos Licenciados em Pedagogia.

OBSERVAÇÃO: Como comprovamos, temos outros Editais de Universidades Públicas e alguns anteriores da própria UFMS que dão referências comparativas de que os gestores denunciados literalmente suprimiram a área de “Fundamentos da Educação” como campo da expertise dos Licenciados em Pedagogia com pós-graduação na área da Educação.

DA REDUÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA NO CONCURSO

Das 7 (sete) inscrições que disputariam a vaga (1176) Fundamentos da Educação, apenas a candidata Kátia Karine Duarte da Silva foi agraciada pela norma editalícia que afastou a inscrição de TODOS os seus possíveis concorrentes. Curiosamente, a candidata que concorreria SOZINHA à vaga é egressa da UFMS, onde cursou Graduação em Ciências Sociais (2009) e Mestrado em Educação (2012), tendo ligação pregressa com professores da UFMS. Por outro lado, das 6 (seis) inscrições previamente indeferidas, somente eu, Reinaldo de Souza Marchesi, recorri contra o critério abusivo do edital. Primeiro, entrei com recurso contestando o direcionamento, entretanto, novamente negaram meu direito de participação sob alegação de que meu título de Mestrado em Educação não atende as exigências (por eles direcionadas) estabelecidas no edital.

Desta feita, restou impetrar um Mandado de Segurança que garantiu minha participação neste certame eivado manobras em desfavor aos meus direitos. Participei sub judice e, obtive a meritória aprovação em 1° (primeiro) lugar neste certame, sendo avaliado por uma egrégia Banca Examinadora composta por 3 (três) professoras Licenciadas em Pedagogia, todas com Mestrado e Doutorado em Educação (específicamente na mesma área da minha graduação e pós-graduação).

Sendo assim, depois que o pró-reitor Robert Schiaveto assinou minha Nomeação e, em seguida, Indeferiu meu Ato de Posse neste concurso, resta evidente que não quis se indispor contra aqueles que reconheceu como algozes de uma injustiça. Nesse aspecto, se de fato tivesse agido pela natureza legal, em vez da natureza política, o gestor jamais assinaria o indeferimento do meu Ato de Posse ou, muito menos, elaboraria qualquer documento que legitimasse os erros pregressos daqueles que ele próprio condenou. Vítima dessa manobra, decidi impetrar um novo recurso judicial onde, dessa vez, transcrevi e inseri as confissões reveladoras e contraditórias do então pró-reitor Robert Schiaveto e da atual coordenadora do curso, Luciene Clea da Silva, que, conforme já explicado, destoaram completamente versão da denúncia instaurada pela Procuradoria do MPF do município de Ponta Porã – MS.

DAS IMPROBIDADES: “ESTUDOS SEM RELATÓRIO” E “REUNIÃO SEM CONVOCAÇÃO E NEM ATA GERADA”



De acordo com os procedimentos oficiais da UFMS, os Colegiados devem funcionar ordinariamente como normatizado: AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DEVEM SER CONVOCADAS POR MEIO DE EDITAL, DANDO PUBLICIDADE À PAUTA DE SUAS REUNIÕES E ÀS SUAS DECISÕES. No entanto, para “justificar” a formação arbitrária e descabida exigida em edital, sem apresentar o devido registro em ata das respectivas reuniões consultivas e deliberativas, o professor Amaury Antonio de Castor Junior (diretor do CPPP) respondeu que os perfis propostos para a vaga de “Fundamentos da Educação” e demais áreas, foram “elaborados de forma conjunta, pelo respectivo colegiado e acompanhado, permanentemente, pelos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE)” (folhas 13 a 14). Por sua vez, a atual coordenadora do Curso de Pedagogia, Luciene Cléa da Silva, tentando “avalizar” os atos pregressos da antiga coordenadora do curso Lucineia Marques Mara Correa Bueno, conluiados com o diretor do Campus, também sem apresentar nenhum registro em ata das reuniões do Colegiado de Curso ou do NDE, respondeu que “os perfis de formação exigida dos candidatos obedecem ao respectivo estudo realizado e foi estabelecida em comum acordo com os docentes lotados no curso” (folha 229).

Nas palavras professor Amaury Antonio de Castor Junior (diretor do CPPP):

Todavia, segundo resposta do senhor José Francisco Ferrari (Ouvidor da UFMS):

O assunto aqui relatado diz respeito a falta de transparência nos procedimentos adotados por alguns gestores da UFMS na publicidade à pauta de supostas reuniões e decisões. Importa frisar que a consulta ao colegiado do curso não ocorreu conforme normatizado: a reunião que supostamente deliberou pelos perfis das 3 (três) vagas “não se tratou de evento formal do Colegiado do curso, não havendo convocação e nem ata registrada”. Sendo assim, além dos gestores denunciados não comprovarem que cumpriram com os trâmites necessários e esperados dentro da Administração Pública, a situação dos manipuladores de edital complicou-se ainda mais. Afinal, todas as Atas de Reuniões dos órgãos colegiados já foram apresentadas e nenhuma delas esclarece como foi discutido e decidido os requisitos para ocupar essas vagas.

MPF FECHA O CERCO: CADÊ OS DOCUMENTOS DO COLEGIADO DO CURSO?

Diante de todos documentos e argumentos trazidos à baila, verifica-se que o Procurador da República, Elton Luiz Bueno Cândido (MPF de Ponta Porã/MS), em seu último despacho (folhas 195 a 197), afirmou:

Não satisfeito com as respostas dos gestores denunciados, o Procurador da República solicitou NOVAMENTE os registros do colegiado do curso.

SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, O DIRETOR TERGIVERSOU

Em atendimento a última diligência do MPF (folhas 195 a 197), o professor Amaury Antônio de Castro Junior (diretor do CPPP) retomou os mesmo trechos e documentos (folhas 245 a 297), já apresentados anteriormente na narrativa do dia 25/04/2016 , informados via Ouvidoria da UFMS. Sem qualquer documento, proveniente do colegiado, que comprove sua participação efetiva na seleção do perfil das três novas vagas, importa frisar que a “versão explicativa” em pauta, foi pontualmente desconstruída no dia 27/09/2016 (folhas 221 a 235). Ou seja, nada foi acrescentado ou modificado dos argumentos e documentos rechaçados pela Procuradoria do MPF.

DA RELEVÂNCIA SOCIAL DA DENÚNCIA DESSA FRAUDE NO CONCURSO



Como professor da área de Fundamentos da Educação, considero os vícios deste edital verdadeiros ataques ao campo de atuação profissional dos Licenciados em Pedagogia, cada vez mais reduzido. Aos cidadãos que defendem um Estado Democrático de Direito, em especial nós da Pedagogia, não podemos pactuar com esta versão afrontosa do edital manipulado, pois permitiremos um precedente jurídico perigoso na redução dos limites das áreas do magistério dos Pedagogos nas instituições de ensino superior. Caso passivamente permitamos a retirada de “Fundamentos da Educação” como campo da expertise dos Licenciados em Pedagogia com Pós-graduação em Educação, certamente outras áreas específicas de nossa formação/atuação serão suprimidas de igual maneira doravante.

Diferente dos senhores manipuladores de edital, em momento algum o objetivo é prejudicar o curso. Ao contrário, ao denunciar publicamente este caso absurdo, reafirmo meu respeito aos Princípios da Gestão Democrática, fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Pedagogia e nos critérios sistematizados e hierarquizados pela Tabela de Classificação das Áreas do Conhecimento da CAPES/CNPq.

Por fim, se recorro ao MPF, à Justiça Federal e à participação coletiva para que analisem a questão aqui colocada, é porque as vias de diálogo com os gestores foram rompidas. Desse modo, informo à toda comunidade acadêmica que continuo aguardando os trâmites finais e o desfecho dessa investigação apurada pela Procuradoria da República do MPF do município de Ponta Porã-MS, em julgamento pela Justiça Federal.

JUSTIÇA SEJA FEITA!