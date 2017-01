Trump por um dia

Agora

Para celebrar a posse do 45º presidente dos Estados Unidos, o lendário hotel Willard InterContinental está oferecendo o pacote “Hospede-se como um Presidente”. Por 450.000 dólares, cerca de 1.423.000 reais, sua estada em Washington DC pode ser bem parecida à de Obama, Bush, Clinton e, a partir de agora, Donald Trump. A oferta inclui transporte porta a porta em avião privado, limusine e quatro noites em uma de suas luxuosas suítes presidenciais de 400 metros quadrados.

Durante esse período, também será possível viver experiências únicas. Uma delas é saborear os coquetéis preferidos dos presidentes da nação, preparados pelo historiador e bartender Jim Hewes. Outra, dividir uma refeição no Café du Parc com o jornalista Larry King, que entrevistou todos os ocupantes desse cargo desde que Ronald Reagan assumiu. Além disso, William F. Readdy, astronauta da Nasa (agência espacial americana), vai acompanhar a todos os “presidentes por um dia” em uma visita ao Museu Nacional do Ar e do Espaço. Quando a viagem acabar, não vai faltar vontade de se candidatar para as próximas eleições primárias. Que o rapper Kayne West se prepare!