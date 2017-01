REDETV! TRANSMITE AMISTOSO ENTRE BRASIL E COLÔMBIA EM PROL DE FUNDOS PARA CHAPECOENSE

A convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no próximo dia 25 de janeiro, a RedeTV! vai transmitir, ao vivo, o “Jogo da Amizade”, um amistoso entre Brasil e Colômbia com o objetivo de arrecadar fundos para as famílias das vítimas da tragédia com a Chapecoense. A RedeTV! abrirá a transmissão às 21h30, que contará com a narração de Silvio Luiz. Para os amantes do futebol, esta será a oportunidade de acompanhar o experiente radialista e locutor narrando, novamente, jogos da seleção brasileira. Os comentários serão de Juarez Soares e Luiz Ceará.

Franz Vacek, superintendente de jornalismo e esportes da RedeTV!, ressalta a importância em exibir a partida: “Somos uma das emissoras mais comprometidas com a pluralidade do esporte e transmitir este jogo, com a finalidade beneficente que ele possui, é uma satisfação imensa para o canal”.

Diretamente do Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro, a partida terá toda a renda líquida repassada à Associação Chapecoense de Futebol.

*Créditos/Da RedeTV!