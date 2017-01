Martin Parr receberá o título de Contribuição Excepcional à Fotografia no Sony World Photography Awards de 2017

– Trabalhos pouco conhecidos e realizados no início da carreira de Parr serão exibidos na Somerset House em Londres de 21 de abril a 7 de maio de 2017, como parte da exibição Sony World Photography Awards 2017

17 de janeiro de 2017 – A World Photography Organisation (Organização Mundial da Fotografia) anunciou hoje que o fotógrafo britânico Martin Parr foi escolhido por sua Contribuição Excepcional à Fotografia (Outstanding Contribution to Photography). O fotógrafo receberá seu título na cerimônia do Sony World Photography Awards de 2017, a ser realizada em Londres na quinta-feira dia 20 de abril.



© Martin Parr / Magnum Photos / Rocket

Para que a homenagem aconteça na mesma época da premiação, será realizada na Somerset House, em Londres, uma exposição com imagens especialmente escolhidas para a ocasião em preto e branco, do início da carreira de Martin Parr, juntamente com alguns dos seus trabalhos mais conhecidos, dentre eles, livros e filmes. Como parte da exposição do Sony World Photography Awards de 2017, o trabalho de Parr será exibido durante um período limitado de 21 de abril a 7 de maio de 2017. Além disso, o fotógrafo dará uma palestra pública na London School of Economics and Political Sciences (LSE) no dia 21 de abril, sexta-feira. Os ingressos já estão à venda em https://www.worldphoto.org/2017exhibition

Em uma carreira que se estende por mais de 40 anos e por diversas vezes focada em temas como lazer, consumo e comunicação, a visão única e ambígua que Martin Parr possui do mundo tem levado pessoas de todo o planeta a encontrar o drama em seu dia-a-dia. Ao registrar em detalhes minuciosos o mundo como ele o vê, a franca reflexão de Parr sobre características nacionais e fenômenos internacionais deu início a um novo tom na fotografia documental.

Esta dedicação ao meio e a ampliação de suas fronteiras facilitaram a escolha de Parr para o prêmio da World Photography Organisation, apesar da recente afirmação do fotógrafo de que “Se eu soubesse como tirar uma ótima foto, eu pararia”.

Scott Gray, CEO da World Photography Organisation, comenta:

“O trabalho de Martin Parr transcendeu todos os limites habituais da fotografia e mostrou que esse meio é uma forma extremamente poderosa de comunicação. Como artista, Parr criou uma linguagem visual única e profundamente séria, porém, seu humor inerente assegura ao seu trabalho uma compreensão quase generalizada. Uma grande integridade e o compromisso com o meio da fotografia é o elo de ligação com cada um dos nossos premiados dos anos anteriores para a Contribuição Excepcional à Fotografia. Estas são qualidades que Martin Parr tem exibido consistentemente ao longo de sua carreira, e pelas quais estamos orgulhosos em premiá-lo com esse título no 10º aniversário do Sony World Photography Awards”.

Ao ser informado sobre o prêmio, Martin Parr comentou: “É uma grande honra receber o título de Contribuição Excepcional à Fotografia, especialmente conhecendo os ilustres premiados anteriores, como William Klein e William Eggleston. É também muito animador ver o apoio contínuo da World Photography Organisation e da Sony a todos os aspectos da fotografia contemporânea por meio desta exposição e desta temporada de prêmios”.

Entre os premiados de anos anteriores estão Mary Ellen Mark, Eve Arnold, Bruce Davidson e Elliott Erwitt – que também receberam o título de da Contribuição Excepcional à Fotografia com seus trabalhos

Nascido em 1952 em Epsom, Surrey, no Reino Unido, Martin Parr foi inspirado quando adolescente por seu avô a praticar a arte da fotografia. A imagem em preto e branco caracterizou os seus primeiros trabalhos e a sua mudança para o intenso uso da fotografia a cores nos anos 80 – pela qual se tornou sinônimo – foi inspirada por fotógrafos como Stephan Shore, William Eggleston, Peter Fraser e Joel Meyerowitz.

Impulsionando o espectador a olhar novamente para aquilo que lhe é familiar, Martin Parr enfrentou muitas vezes acusações de ter zombado daqueles que fotografou. The Last Resort (1985) é amplamente reconhecido como o seu trabalho de ponta, e o fotógrafo tornou-se uma inspiração para uma geração de jovens fotógrafos. Ele é um prolífico colecionador de livros de fotografia, tendo ele próprio escrito um grande número dessas obras.

Parr é membro da Magnum Photos desde 1988 e foi eleito presidente da Magnum Photos International em 2014.

Sony World Photography Awards de 2017 e a Martin Parr Exhibition

Com curadoria de Zelda Cheatle, três salas da prestigiada Somerset House em Londres serão dedicadas às fotografias, livros e filmes de Martin Parr, como parte da Exibição Sony World Photography Awards 2017.

As salas começarão com uma seleção de imagens da série Abandoned Morris Minors de Parr, fotografada na Costa Oeste da Irlanda entre 1980 e 1983. Também serão exibidos cartazes originais da primeira exibição deste trabalho, em contraste com algumas das imagens mais apreciadas de Parr, que focam no turismo mundial.

Ao falar a respeito da seleção dos trabalhos, a curadora Zelda Cheatle comenta: “A maioria das pessoas reconhece o ‘estilo’ de Martin Parr e especialmente a sua habilidade de capturar os ingleses no trabalho, no repouso e em suas brincadeiras – o monótono e o cotidiano – e transfigurar isso em uma mistura de observação irônica e ironia social.

Como conheço o trabalho de Martin Parr desde o seu início, tive vontade de mostrar suas suaves fotos em preto e branco da Costa Oeste da Irlanda (em sua maioria desconhecidas). Essas fotografias de carros Morris Minor abandonados mostram um afeto verdadeiro pela paisagem da Irlanda. Não há nenhuma zombaria nelas – existe claramente aqui um humor característico e (ouso dizer isto a respeito de Martin) – também alguma poesia.

O tratamento do gigantesco setor do turismo por Martin se mostrava um complemento perfeito para esse trabalho inicial. O turismo é um mal necessário – e mantém funcionando as economias de muitos países – mas também ameaça devorar a si mesmo no estilo Ouroboros (a figura do dragão que devora sua própria cauda). Estas duas faces de Parr, que aprecio muito, nem sempre são mostradas juntas – estes aspectos de seu trabalho. Estes aspectos de seu trabalho podem não ser tão conhecidos, mas deveriam ser mais reconhecidos”.

O Sony World Photography Awards é o maior concurso mundial de fotografia. A lista preliminar para a premiação de 2017 será anunciada em 28 de fevereiro.

