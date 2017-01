Como aprender Phrasal Verbs ouvindo os sucessos de 2016?

Reprodução SIA – Chandelier Além de muita leitura, conversação e filmes sem legenda, uma prática bem efetiva – e divertida – para se aprender inglês é ouvir música. Merecedores de uma atenção especial, já que são muito comuns na língua inglesa e essenciais para a conversação e compreensão, os phrasal verbs (ou “verbos frasais”) são verbos especiais. Na maioria das vezes, eles não podem ser traduzidos literalmente para outro idioma, pois são formados por um verbo juntamente com uma preposição, um advérbio ou palavras de uma outra classe gramatical, o que torna sua tradução literal completamente diferente do propósito da expressão. Phrasal verbs deixam a linguagem mais informal e são usados em diversas situações, tanto no cotidiano quanto naqueles momentos que exigem um certo nível de formalidade. “Eles caracterizam a forma natural de um nativo se expressar, e, assim, se usados corretamente, podem melhorar muito o inglês dos não-nativos”, afirma Carla Takemori, coordenadora de operações pedagógicas da Seven Idiomas. “A título de comparação, vale dizer que também temos os nossos “verbos frasais” em português, que são aquelas expressões que estrangeiro nenhum consegue entender tão bem quanto os brasileiros, como “cai fora!”, “partir pra cima”, “chegar junto” e “pôr a mesa”, por exemplo”, complementa Carla. Abaixo, algumas músicas que bombaram em 2016 e trazem ótimos exemplos de phrasal verbs para que você dê um plus ao seu inglês. Aumente o som e confira! “Chandelier” – Sia youtu.be/2vjPBrBU-TM Phrasal verbs: … Phone’s blowin’ up, ringin’ my doorbell… – com vários sentidos, aqui o “blowin’ up” ele é aplicado pra dizer algo como “o telefone está tocando sem parar” … And I’m holding on for dear life… – “hold on” aqui é usado para transmitir a ideia de “estou me agarrando à vida”. Dear life, por sua vez, não é um phrasal verb, mas é uma expressão interessante que significa, por si só, um tipo de paixão à vida e à existência, como algo de que não se pode desistir. … Gotta get out now, gotta run from this… – “get out” neste verso tem o sentido de dizer que a cantora quer deixar uma situação que lhe é desagradável. “Hello” – Adele youtu.be/YQHsXMglC9A Phrasal verbs: … To go over everything… – nesta música, “go over” dá ao verso o sentido de “repensar” … It clearly doesn’t tear you apart anymore… – “tear apart” nesse caso significa “despedaçar”. Como está em uma sentença negativa, a cantora usa “tear apart” pra dizer que o ‘crush’ não está mais chateado/preocupado com o fim do relacionamento … Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?… – no contexto da música, “make it out” tem um sentido abstrato, podendo significar sair ou deixar para trás determinado lugar ou momento … Are running out of time… – exemplo muito comum de phrasal verb, “run out of” something significa que algo está acabando. Neste caso específico, fala-se do tempo. “Let Me Love You” – DJ Snake and Justin Bieber youtu.be/VtMI3KexeX4 Phrasal verbs: … Never let you go, never let me down… – outros phrasal verbs comuns, “let go” significa “deixar ir embora” e “let down” tem o sentido de decepcionar alguém

… Don’t you give up, nah-nah-nah… – “give up” significa “não desista de tentar, mesmo que pareça muito difícil”

… Say go through the darkest of days… – “go through”, entre outros significados específicos, pode querer dizer “passar por uma situação complicada ou pouco usual”. Considerando o restante do verso, este significado fica bem claro “Final Song” – MO youtu.be/WUcXQ–yGWQ Phrasal verbs: … At least until the sun goes down… – o significado de “go down”, quando relacionado ao sol, descreve o momento em que ele se põe

… I want you to know all that we gotta, gotta carry on… – neste verso, “carry on” tem o sentido de “continuar”

… So hear me out before you say the night is over – “hear somebody out” significa ouvir o que o outro tem a dizer, sem interrompê-lo “Hold Up” – Beyoncé

youtu.be/PeonBmeFR8o Phrasal verbs: … Hold up, they don’t love you like I love you… – Beyoncé usa diversos phrasal verbs com muita personalidade. Este “hold up” dá início à música com um “Espera aí!”

… Slow down, they don’t love you like I love you… – Dando continuidade à estrofe, a cantora varia o frasal verb, mas repete o sentido com algo como “vá devagar!”

… Back up, they don’t love you like I love you… – Aqui, “back up” tem o sentido de dizer o mesmo que “recue”, “volte atrás” e “reconsidere”.

… Step down, they don’t love you like I love you… – “Step Down” tem o sentido de demitir-se de um cargo importante ou abrir mão de uma responsabilidade, mas aqui ele tem função de gíria – que complementa os versos anteriores e quer dizer algo como “sai dessa”.

… Especially comin’ up after midnight… – como a cantora fala de um sentimento, o phrasal verb serve pra dizer que tal sentimento “surge especialmente depois da meia-noite”

… How did it come down to this?… – o sentido literal de come down é "vir abaixo", mas usada como phrasal verb a expressão torna o significado do verso em "como isso acabou assim?"

Fonte: Imprensa Social Jenny Carmona