Laboratório de Audiovisual abre inscrições para projetos do Centro-Oeste

Em sua 4ª Edição, o Icumam Lab oferece até nove vagas para consultoria em projetos de longas-metragens ficcionais ou documentários e séries para TV

O Icumam abre inscrições para o 4º Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, de 10 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017. Esse ano serão disponibilizadas até nove vagas para projetos de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O laboratório acontecerá de 2 a 8 de abril na Pousada Monjolo, localizada a 30 quilômetros de Goiânia, no município de Nerópolis. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site http://www.icumam.com.br/lab_2017/ .

Compreender seu projeto audiovisual da sinopse ao financiamento. Essa é a proposta do 4º Icumam Lab, que selecionará no mínimo três inscritos em longa-metragem ficcionais ou documentais e três projetos de série para TV. Os produtores e diretores selecionados terão a oportunidade de receber consultoria e assessoria individual gratuitas de profissionais atuantes no mercado do audiovisual nacional.

“A região Centro-Oeste é foco de atuação do Icumam Lab, que representa uma oportunidade para qualificação de profissionais e de aprimoramento de projetos. Caminhando para sua 4ª edição, os resultados começam a aparecer”, explica a diretora do Icumam, Maria Abdalla. Segundo ela, já existem nove projetos, que passaram pelo laboratório, que já estão nas fases de financiamento, produção e finalização: Alguns exemplos: Capitão Astúcia (DF) com direção de Filipe Gontijo, Bem pra Lá do Fim do Mundo (GO) dirigido por Pedro Novaes, Solina (GO) de Larissa Fernandes e Dias Vazios (GO) de Robney Bruno. “O Icumam Lab vem se fortalecendo e buscando articulações com todo o Brasil”, completa a diretora.

Os tutores Beth Formaggini, Fernanda de Capua, Mariana Brasil, Rafael Sampaio, Paula Knudsen e Thiago Dottori serão os responsáveis pela condução das atividades esse ano. Cada um deles representa em suas áreas, os mais importantes segmentos da cadeia produtiva como direção, roteiro, produção, financiamento e modelos de comercialização. Esse ano, a comissão de seleção é formada por Andrea Cals, Fernanda de Capua e Flavia Candida .

De acordo com o regulamento, a seleção tem como critérios principais a qualidade artística e técnica do projeto, factibilidade e viabilidade de produção, potencial e originalidade da proposta, estágio de desenvolvimento e qualidade dos materiais obrigatórios apresentados.

Como parte do exercício de imersão, as aulas são ministradas na Pousada Monjolo. Criteriosamente escolhido, o local conta com total estrutura para receber os participantes em um ambiente tranquilo, acolhedor, que favorece a concentração.

Para garantir o acesso de todos interessados nos temas, palestras abertas ao público serão oferecidas no dia 8 de abril em Goiânia, no Centro Cultural UFG. As inscrições acontecem entre os dias 6 e 30 de março.

O 4º Icumam Lab conta com patrocínio da Rodonaves Transportes através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Goiás (Lei Goyazes), com o apoio da Pousada Monjolo, Centro Cultural da UFG (CCUFG), BrLab e Sebrae-GO.

Serviço:

4º Icumam Lab – inscrições

10 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017

http://www.icumam.com.br/lab_2017/ .

www.icumam.com.br

Contato: 62 3218-3779

Fonte: SETUR CG