‘BBB17’: público escolherá dois irmãos de duplas de gêmeos

Já confinados em hotel do Rio, os 16 participantes do Big Brother Brasil 17 vão ser conhecidos no começo da tarde desta quarta-feira (18). Agora com apresentação de Tiago Leifert, no lugar de Pedro Bial, duas duplas de gêmeos vão se enfrentar e somente um irmão de cada lado vai entrar no reality, que estreia nesta segunda-feira (23), informa o site do programa.

Foto: TV Globo / Famosidades

A escolha de quais gêmeos vão entrar no programa caberá ao público. Outra novidade é que essas duplas vão entrar na casa antes dos demais jogadores. Em A Fazenda 7 , as gêmeas Pepê & Neném participaram, mas representavam apenas um jogador. Já em Casa dos Artistas (SBT, 2002), os gêmeos Flávio e Gustavo competiram em edições diferentes.

Tiago estará ao vivo quatro dias na semana

O novo apresentador do BBB que já disse sentir medo por substituir Bial estará ao vivo nas edições a serem exibidas no domingo, segunda, terça e quinta. No começo dessa semana, foram gravadas as vinhetas reunindo os participantes. Em 2016, Munik foi a vencedora do BBB e, agora noiva do empresário Anderson Felício, planeja a cerimônia para dezembro.

Com a mudança de apresentadores, Tiago deixou o É de Casa e Bial vai ganhar um talk show nas madrugas substituindo Jô Soares, que entrou em ano sabático e só deve retornar ao vídeo em 2018.

(Por Guilherme Guidorizzi )