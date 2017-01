Chevrolet Cobalt é o veículo seminovo que menos se desvalorizou no último ano, segundo pesquisa

Confira abaixo os dez modelos usados com menor índice de desvalorização entre 2015 e 2016

O valor de mercado do Chevrolet Cobalt ano 2015 permaneceu quase que estável no último ano no Brasil. Segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil, o modelo da General Motors teve uma leve desvalorização de 0,08% entre 2015 e 2016, período em que foi negociado no País a um preço médio de R$ 37.827,00.

O Fiat Fiorino e o Peugeot Hoggar aparecem logo abaixo na lista dos seminovos que menos se desvalorizaram em 2016, com variação de preço de 0,09% e 0,15%, respectivamente (confira abaixo lista completa).

De acordo com os dados da AutoAvaliar, entre os 20 modelos de seminovos mais procurados em 2016, o Hyundai HB20s 2014 foi o campeão de vendas, seguido pelo Ford Fiest 2014, na segunda colocação, e pelo Chevrolet Celta 2012, que aparece em terceiro na lista.

“O fato de um veículo seminovo praticamente não se desvalorizar de um ano para outro deixa o consumidor mais confortável em comprar um automóvel usado”, afirma Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar.

Os 10 veículos seminovos que menos perderam valor de mercado entre 2015 e 2016

Marca Modelo Ano Mod. Percentual CHEVROLET COBALT 2015 0,08% FIAT FIORINO 2014 0,09% PEUGEOT HOGGAR 2011 0,15% FIAT PALIO 2002 0,18% CHEVROLET TRACKER 2008 0,19% FORD FIESTA 2012 0,22% FIAT BRAVO 2013 0,24% CHEVROLET CELTA 2014 0,29% FORD FOCUS 2004 0,34% VOKSWAGEN VOYAGE 2015 0,34%

Os 20 modelos usados mais procurados em 2016

Marca Modelo Ano HYUNDAI HB20S 2014 FORD FIESTA 2014 Chevrolet CELTA 2012 HYUNDAI HB20 2014 VOLKSWAGEN FOX 2013 HYUNDAI TUCSON 2013 RENAULT SANDERO 2012 HYUNDAI HB20 2015 FIAT PALIO 2013 Chevrolet ONIX 2013 HYUNDAI HB20 2013 Chevrolet ONIX 2015 VOLKSWAGEN GOL 2013 Chevrolet ONIX 2014 HYUNDAI TUCSON 2012 VOLKSWAGEN FOX 2011 FORD FIESTA 2011 CHEVROLET AGILE 2011 VOLKSWAGEN FOX 2014 FIAT UNO 2012

