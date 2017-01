EASY E VISA OFERECEM CORRIDAS A PARTIR DE R$ 4

“ Ação 40% off” é válida para as corridas de táxi e carros privados do aplicativo até dia 13/02 às 23h59



Desconto poderá ser aplicado inclusive nas corridas do serviço Easy Economy (que já tem tarifa reduzida em 30%)



Em muitos trajetos a corrida sairá mais barata que transporte público



Easy é o primeiro aplicativo de transportes com a solução Visa Checkout, disponível nacionalmente para android e iOS

Dezembro, 2016 – A Easy (antiga Easy Taxi), maior aplicativo de transporte da América Latina, em parceria com a Visa anunciou recentemente mais uma funcionalidade que trará mais agilidade e segurança no pagamento de corridas: o Visa Checkout. A ferramenta permite que passageiros cadastrem seus cartões com muito mais rapidez, por meio da solução implementada dentro do app.

Até o dia 13 de fevereiro usuários de todo o Brasil que cadastrarem cartões bandeira Visa através do Visa Checkout e utilizarem o cartão como método de pagamento terão 40% off em todas as corridas, em todos os serviços Easy – Táxi Branco (EasyTaxi), Taxi branco com tarifa reduzida 30% (EasyEconomy) Táxi Preto (EasyPlus+) e Carros Privados (EasyGo)

Nas corridas “EasyEconomy” – opção lançada em junho pela Easy, em que taxistas oferecem tarifa reduzida em 30% – o passageiro poderá se beneficiar dos dois descontos na mesma viagem, totalizando até 70% de redução do valor final. Sem contar que o passageiro pode compartilhar esta corrida com outro usuário, bastar habilitar a opção EasyShare no app, economizando ainda mais. Desta forma trajetos como Metrô Consolação para a Rua Joaquim Floriano (Itaim Bibi) poderão custar apenas R$4, ou seja, uma opção mais barata, rápida e confortável se comparada ao transporte público.

Como se cadastrar no Visa Checkout no aplicativo Easy e Obter o benefício 40% off:

No app da Easy, clique na opção “Meus Cartões” do menu principal. Selecione o botão do Visa Checkout e siga os passos para criar sua conta. Selecione seu cartão dentro do Visa Checkout e confirme. Peça sua corrida e pague a sua corrida com o cartão Visa cadastrado no Visa Checkout. O desconto será aplicado automaticamente e o usuário visualizará ao final da corrida

Sobre o Visa Checkout

O Visa Checkout é reconhecido como um dos produtos de mais rápido crescimento na história da empresa e conta hoje com mais de 15 milhões de consumidores cadastrados. A ferramenta está disponível em mais de 300 mil estabelecimentos comerciais eletrônicos espalhados em 21 países, inclusive Best Buy, Walgreens, Neiman Marcus, Starbucks e GAP. No Brasil, a solução já pode ser encontrada em importantes sites de comércio eletrônico do país, como: Extra.com.br, PontoFrio.com, CasasBahia.com.br, Ricardo Eletro e mais de 15 mil pequenas lojas virtuais espalhadas pelo país. Além dos estabelecimentos comerciais participantes, a ferramenta conta também com importantes emissores de cartão do Brasil – que agora se juntam às mais de 1400 instituições financeiras e de pagamento ao redor do mundo. Mais informações: https://www.visa.com.br/pague-com-visa/visa-checkout-para-consumidores.html



Sobre a Easy

Nossa missão é tornar o transporte do ponto A ao ponto B eficiente e conveniente. Fundada em 2011 no Rio de Janeiro como Easy Táxi, a empresa desde então tem expandido para cobrir mais de 400 cidades, e agora oferece inúmeros serviços, incluindo carros privados, serviços de táxi tradicionais e táxis pretos. Em dezembro de 2015, fundiu-se com o principal aplicativo de táxi da Colômbia, Tappsi. O aplicativo está disponível para Android, iOS e Windows Phone, bem como para clientes B2B através do Easy Corporate. Em julho de 2016, a empresa reposicionou sua marca, e mudou de Easy Taxi para “Easy” apresentando a sua nova promessa de marca de serviços de mobilidade urbana de qualidade com preço acessível.

Sobre a Visa

A Visa é uma companhia global de tecnologia de pagamento que conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e governos em mais de 200 países e territórios com uma moeda digital rápida, segura e confiável. Operamos uma das mais avançadas redes de processamento – a VisaNet – que é capaz de processar mais de 65 mil transações por segundo, com proteção contra fraudes para os consumidores e garantia de recebimento aos comércios. A Visa não é um banco e não emite cartões, não concede crédito ou fixa taxas aos consumidores. As inovações da Visa permitem às suas instituições financeiras clientes oferecer aos consumidores mais opções: pagar agora com o débito, adiantado com o pré-pago ou tempos depois com os produtos de crédito. Para mais informações, visite www.visa.com.br, nossa página no LinkedIn ou siga-nos no twitter @VisaNewsBr

