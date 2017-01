Saúde investe R$ 197 milhões para tratamentos nefrológicos

Mais de 83 mil pacientes renais crônicos que necessitam de tratamento contínuo e dependem do SUS vão ser beneficiados. Incremento na verba chega a R$ 197 milhões anuais para custeio dos procedimentos

O Ministério da Saúde acaba de liberar R$ 197 milhões para custear tratamentos nefrológicos, beneficiando 83 mil pacientes renais crônicos que necessitam de tratamento contínuo e dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos vão custear os procedimentos de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em todo o Brasil e são referentes ao reajuste da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) anunciado em janeiro de 2017. Na ocasião, foram definidos novos valores referenciais para os procedimentos dialíticos com base em estudos econômicos. A portaria, que normatiza o reajuste e libera o dinheiro, está disponível no Diário Oficial da União (D.O.U).

A atualização do valor pago incide sobre dois procedimentos para a realização da Hemodiálise, indicada para pacientes com quadro de insuficiência renal crônica. Nesse caso, a mudança representa um investimento na ordem de R$ 197 milhões a mais por ano para o custeio dos procedimentos. O total do reajuste de foi 8,47%, passando de R$ 179,03 para R$ 194,20. Os procedimentos de hemodiálise para os pacientes com sorologia positiva para hepatite B e C também foram reajustados, passando de R$ 179,03 para R$ 265,41.

Além disso, em setembro de 2016 houve atualização do valor pago sobre quatro procedimentos para a realização da Diálise Peritoneal Automática (DPA) e da Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC). Na Diálise Peritoneal, indicada para pacientes com quadro de insuficiência renal aguda ou crônica, a mudança representou um investimento na ordem de R$ 11 milhões a mais por ano para o custeio dos procedimentos. Para a DPA, valeu o reajuste de 7,2%, passando de R$ 2.342,81 para R$ 2.511,49. Já o da DPAC, saltou de R$ 1.791,56 para R$ 1.893,68, 5,7% maior.

Para a definição dos novos custos, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para calcular a necessidade de alteração dos preços praticados. Foram realizados estudos econômicos e consultas com as entidades que representam o setor de Nefrologia, além de sociedades médicas, para determinar a melhor solução.

“Esses valores foram acordados com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. Com esse reajuste, estamos avançando para garantir custos justos para a Terapia Renal Substitutiva, assegurando viabilidade e qualidade no atendimento dos doentes renais crônicos que dependem da rede pública de saúde”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

PROCEDIMENTOS – Ao longo dos anos, o gasto federal com esses procedimentos tem evoluído percentualmente mais do que a quantidade realizada. Entre 2014 e 2015, houve um aumento de 3,84% nos gastos federais com a TRS, passando de R$ 2,6 bilhões para R$ 2,7 bilhões, ao passo que o número de procedimentos cresceu 3,7% no período, variando de 13,5 milhões para 14 milhões.

Em 2015, foram realizados 14 milhões de procedimentos relacionados a nefrologia/TRS, orçados em R$ 2,7 bilhões. Atualmente, existem em todo o Brasil mais de 700 estabelecimentos habilitados pelo SUS para oferecer tratamentos de Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise/Diálise Peritoneal).

No total, os recursos empregados na nefrologia para TRS, internações, transplantes e medicamentos, é de R$ 3,9 bilhões. Isoladamente, este é o maior recurso dispendido pelo Ministério da Saúde para uma área específica de atendimento no SUS.

UF IBGE ESTADO/MUNICÍPIO VALOR ANUAL AC 120000 GESTAO ESTADUAL R$ 497.737,92 AC Total R$ 497.737,92 AL 270030 ARAPIRACA R$ 806.655,69 AL 270430 MACEIO R$ 1.911.386,99 AL 270630 PALMEIRA DOS INDIOS R$ 323.459,89 AL 270860 SAO MIGUEL DOS CAMPOS R$ 211.247,47 AL Total R$ 3.252.750,04 AM 130000 GESTAO ESTADUAL R$ 1.462.597,96 AM Total R$ 1.462.597,96 AP 160000 GESTAO ESTADUAL R$ 403.085,22 AP Total R$ 403.085,22 BA 290000 GESTAO ESTADUAL R$ 1.725.993,87 BA 290070 ALAGOINHAS R$ 328.979,53 BA 290320 BARREIRAS R$ 205.924,96 BA 290460 BRUMADO R$ 357.608,86 BA 290570 CAMACARI R$ 438.720,25 BA 291072 EUNAPOLIS R$ 484.439,23 BA 291080 FEIRA DE SANTANA R$ 1.287.834,69 BA 291170 GUANAMBI R$ 429.045,72 BA 291360 ILHEUS R$ 375.911,62 BA 291480 ITABUNA R$ 470.352,02 BA 291750 JACOBINA R$ 249.430,02 BA 291800 JEQUIE R$ 547.611,79 BA 291840 JUAZEIRO R$ 575.209,98 BA 292400 PAULO AFONSO R$ 475.659,36 BA 292740 SALVADOR R$ 2.663.847,11 BA 292870 SANTO ANTONIO DE JESUS R$ 433.155,12 BA 293010 SENHOR DO BONFIM R$ 453.793,11 BA 293050 SERRINHA R$ 422.085,51 BA 293330 VITORIA DA CONQUISTA R$ 1.002.845,46 BA Total R$ 12.928.448,21 CE 230190 BARBALHA R$ 454.566,46 CE 230210 BATURITE R$ 227.533,43 CE 230280 CANINDE R$ 451.215,25 CE 230350 CASCAVEL R$ 471.853,24 CE 230370 CAUCAIA R$ 648.511,99 CE 230420 CRATO R$ 559.394,09 CE 230428 EUSEBIO R$ 341.080,28 CE 230440 FORTALEZA R$ 3.477.720,79 CE 230550 IGUATU R$ 326.568,48 CE 230640 ITAPIPOCA R$ 230.171,94 CE 230730 JUAZEIRO DO NORTE R$ 335.378,67 CE 230765 MARACANAU R$ 466.181,96 CE 231130 QUIXADA R$ 219.451,11 CE 231180 RUSSAS R$ 305.915,33 CE 231290 SOBRAL R$ 692.168,69 CE Total R$ 9.207.711,71 DF 530000 GESTAO DISTRITO FEDERAL R$ 2.008.162,63 DF Total R$ 2.008.162,63 ES 320000 GESTAO ESTADUAL R$ 4.541.585,54 ES Total R$ 4.541.585,54 GO 520000 GESTAO ESTADUAL R$ 283.654,81 GO 520110 ANAPOLIS R$ 587.947,61 GO 520140 APARECIDA DE GOIANIA R$ 678.779,01 GO 520450 CALDAS NOVAS R$ 131.561,48 GO 520510 CATALAO R$ 275.724,12 GO 520540 CERES R$ 295.164,17 GO 520800 FORMOSA R$ 211.156,49 GO 520860 GOIANESIA R$ 329.040,19 GO 520870 GOIANIA R$ 3.160.296,10 GO 521020 IPORA R$ 154.610,52 GO 521150 ITUMBIARA R$ 164.739,97 GO 521190 JATAI R$ 265.154,92 GO 521250 LUZIANIA R$ 204.256,94 GO 521800 PORANGATU R$ 344.249,52 GO 521880 RIO VERDE R$ 476.144,61 GO 522010 SAO LUIS DE MONTES BELOS R$ 33.876,02 GO 522185 VALPARAISO DE GOIAS R$ 386.784,09 GO Total R$ 7.983.140,57 MA 210000 GESTAO ESTADUAL R$ 1.198.534,83 MA 210120 BACABAL R$ 549.992,51 MA 210530 IMPERATRIZ R$ 871.799,55 MA 211130 SAO LUIS R$ 1.547.015,06 MA 211220 TIMON R$ 252.978,36 MA Total R$ 4.420.320,31 MG 310000 GESTAO ESTADUAL R$ 5.387.803,69 MG 310160 ALFENAS R$ 575.786,21 MG 310350 ARAGUARI R$ 204.575,38 MG 310400 ARAXA R$ 75.424,95 MG 310560 BARBACENA R$ 333.892,61 MG 310620 BELO HORIZONTE R$ 5.003.551,96 MG 310670 BETIM R$ 481.103,18 MG 310740 BOM DESPACHO R$ 263.790,18 MG 310860 BRASILIA DE MINAS R$ 95.335,07 MG 311120 CAMPO BELO R$ 283.442,52 MG 311340 CARATINGA R$ 358.230,58 MG 311530 CATAGUASES R$ 164.057,60 MG 311830 CONSELHEIRO LAFAIETE R$ 288.143,31 MG 311860 CONTAGEM R$ 1.197.124,59 MG 312090 CURVELO R$ 297.802,67 MG 312230 DIVINOPOLIS R$ 460.965,60 MG 312710 FRUTAL R$ 99.065,37 MG 312770 GOVERNADOR VALADARES R$ 845.899,71 MG 313130 IPATINGA R$ 730.396,73 MG 313170 ITABIRA R$ 345.098,69 MG 313240 ITAJUBA R$ 352.953,56 MG 313380 ITAUNA R$ 235.327,65 MG 313420 ITUIUTABA R$ 299.106,76 MG 313510 JANAUBA R$ 385.995,57 MG 313620 JOAO MONLEVADE R$ 349.556,86 MG 313670 JUIZ DE FORA R$ 912.984,54 MG 313820 LAVRAS R$ 319.517,29 MG 313940 MANHUACU R$ 451.639,84 MG 314700 PARACATU R$ 107.905,89 MG 314710 PARA DE MINAS R$ 164.254,73 MG 314800 PATOS DE MINAS R$ 438.144,02 MG 314810 PATROCINIO R$ 278.468,78 MG 315120 PIRAPORA R$ 158.189,19 MG 315180 POCOS DE CALDAS R$ 209.822,07 MG 315210 PONTE NOVA R$ 341.065,11 MG 315250 POUSO ALEGRE R$ 384.297,22 MG 315700 SALINAS R$ 171.442,39 MG 316250 SAO JOAO DEL REI R$ 402.129,90 MG 316370 SAO LOURENCO R$ 368.466,17 MG 316470 SAO SEBASTIAO DO PARAISO R$ 203.301,62 MG 316720 SETE LAGOAS R$ 401.690,15 MG 316860 TEOFILO OTONI R$ 534.343,43 MG 317010 UBERABA R$ 416.626,53 MG 317020 UBERLANDIA R$ 1.002.345,05 MG 317130 VICOSA R$ 247.640,69 MG Total R$ 26.628.705,61 MS 500000 GESTAO ESTADUAL R$ 237.496,08 MS 500110 AQUIDAUANA R$ 186.181,64 MS 500270 CAMPO GRANDE R$ 1.611.613,02 MS 500320 CORUMBA R$ 163.269,08 MS 500370 DOURADOS R$ 402.038,92 MS 500630 PARANAIBA R$ 145.193,78 MS 500830 TRES LAGOAS R$ 131.303,70 MS Total R$ 2.877.096,22 MT 510000 GESTAO ESTADUAL R$ 1.291.807,61 MT 510180 BARRA DO GARCAS R$ 226.896,55 MT 510340 CUIABA R$ 1.203.523,73 MT 510760 RONDONOPOLIS R$ 629.026,45 MT Total R$ 3.351.254,34 PA 150000 GESTAO ESTADUAL R$ 1.153.361,75 PA 150080 ANANINDEUA R$ 212.081,48 PA 150140 BELEM R$ 1.346.564,24 PA 150240 CASTANHAL R$ 388.118,51 PA 150420 MARABA R$ 451.184,93 PA 150680 SANTAREM R$ 162.450,23 PA 150812 ULIANOPOLIS R$ 303.413,29 PA Total R$ 4.017.174,43 PB 250000 GESTAO ESTADUAL R$ 144.920,83 PB 250400 CAMPINA GRANDE R$ 1.359.362,53 PB 250750 JOAO PESSOA R$ 954.533,46 PB 251620 SOUSA R$ 233.750,61 PB Total R$ 2.692.567,43 PE 260000 GESTAO ESTADUAL R$ 10.642.514,35 PE Total R$ 10.642.514,35 PI 220000 GESTAO ESTADUAL R$ 74.666,75 PI 220220 CAMPO MAIOR R$ 493.855,97 PI 220390 FLORIANO R$ 598.304,51 PI 220770 PARNAIBA R$ 354.030,20 PI 220800 PICOS R$ 621.474,86 PI 221100 TERESINA R$ 1.796.778,68 PI Total R$ 3.939.110,97 PR 410000 GESTAO ESTADUAL R$ 4.535.974,92 PR 410140 APUCARANA R$ 250.870,59 PR 410430 CAMPO MOURAO R$ 281.865,48 PR 410550 CIANORTE R$ 182.041,91 PR 410690 CURITIBA R$ 1.545.362,20 PR 410830 FOZ DO IGUACU R$ 496.752,27 PR 410840 FRANCISCO BELTRAO R$ 186.545,57 PR 411370 LONDRINA R$ 900.716,99 PR 411520 MARINGA R$ 742.922,06 PR 411850 PATO BRANCO R$ 132.380,33 PR 412810 UMUARAMA R$ 288.416,26 PR Total R$ 9.543.848,58 RJ 330010 ANGRA DOS REIS R$ 277.922,88 RJ 330020 ARARUAMA R$ 281.835,15 RJ 330030 BARRA DO PIRAI R$ 341.140,93 RJ 330040 BARRA MANSA R$ 123.934,07 RJ 330045 BELFORD ROXO R$ 943.706,48 RJ 330070 CABO FRIO R$ 294.299,83 RJ 330100 CAMPOS DOS GOYTACAZES R$ 714.262,40 RJ 330170 DUQUE DE CAXIAS R$ 1.076.829,84 RJ 330190 ITABORAI R$ 465.059,84 RJ 330220 ITAPERUNA R$ 362.552,27 RJ 330227 JAPERI R$ 329.859,03 RJ 330240 MACAE R$ 256.511,53 RJ 330250 MAGE R$ 348.374,08 RJ 330320 NILOPOLIS R$ 241.969,41 RJ 330330 NITEROI R$ 620.094,95 RJ 330340 NOVA FRIBURGO R$ 310.161,20 RJ 330350 NOVA IGUACU R$ 676.261,82 RJ 330390 PETROPOLIS R$ 304.459,60 RJ 330414 QUEIMADOS R$ 512.310,37 RJ 330420 RESENDE R$ 103.660,02 RJ 330430 RIO BONITO R$ 267.550,81 RJ 330455 RIO DE JANEIRO R$ 6.190.516,78 RJ 330470 SANTO ANTONIO DE PADUA R$ 277.922,88 RJ 330490 SAO GONCALO R$ 1.044.894,79 RJ 330510 SAO JOAO DE MERITI R$ 601.579,90 RJ 330600 TRES RIOS R$ 316.833,29 RJ 330610 VALENCA R$ 258.088,57 RJ 330620 VASSOURAS R$ 115.912,40 RJ 330630 VOLTA REDONDA R$ 105.661,64 RJ Total R$ 17.764.166,76 RN 240000 GESTAO ESTADUAL R$ 3.688.816,62 RN Total R$ 3.688.816,62 RO 110000 GESTAO ESTADUAL R$ 662.031,23 RO 110004 CACOAL R$ 255.844,33 RO 110012 JI-PARANA R$ 315.832,48 RO 110030 VILHENA R$ 198.615,99 RO Total R$ 1.432.324,03 RR 140000 GESTAO ESTADUAL R$ 433.155,12 RR Total R$ 433.155,12 RS 430000 GESTAO ESTADUAL R$ 4.664.412,66 RS 430210 BENTO GONCALVES R$ 98.034,23 RS 430300 CACHOEIRA DO SUL R$ 240.301,39 RS 430390 CAMPO BOM R$ 192.019,72 RS 430460 CANOAS R$ 186.120,98 RS 430470 CARAZINHO R$ 106.616,97 RS 430510 CAXIAS DO SUL R$ 348.176,95 RS 430770 ESTEIO R$ 136.322,93 RS 430920 GRAVATAI R$ 271.356,93 RS 431140 LAJEADO R$ 168.925,19 RS 431330 NOVA PRATA R$ 74.772,90 RS 431340 NOVO HAMBURGO R$ 247.261,59 RS 431440 PELOTAS R$ 503.803,45 RS 431490 PORTO ALEGRE R$ 1.781.796,81 RS 431680 SANTA CRUZ DO SUL R$ 196.477,89 RS 431710 SANTANA DO LIVRAMENTO R$ 41.473,11 RS 431720 SANTA ROSA R$ 166.589,96 RS 431800 SAO BORJA R$ 92.544,92 RS 431870 SAO LEOPOLDO R$ 226.199,02 RS 432240 URUGUAIANA R$ 72.422,50 RS 432250 VACARIA R$ 148.105,24 RS 432260 VENANCIO AIRES R$ 138.051,61 RS Total R$ 10.101.786,95 SC 420000 GESTAO ESTADUAL R$ 1.708.070,21 SC 420200 BALNEARIO CAMBORIU R$ 250.066,90 SC 420240 BLUMENAU R$ 275.375,35 SC 420290 BRUSQUE R$ 143.859,36 SC 420420 CHAPECO R$ 335.499,98 SC 420430 CONCORDIA R$ 101.582,57 SC 420460 CRICIUMA R$ 383.508,70 SC 420540 FLORIANOPOLIS R$ 186.211,97 SC 420820 ITAJAI R$ 266.550,00 SC 420890 JARAGUA DO SUL R$ 161.919,49 SC 420910 JOINVILLE R$ 688.044,12 SC 420930 LAGES R$ 225.607,63 SC 421480 RIO DO SUL R$ 250.309,52 SC 421580 SAO BENTO DO SUL R$ 193.824,22 SC Total R$ 5.170.430,02 SE 280030 ARACAJU R$ 1.501.781,32 SE 280290 ITABAIANA R$ 264.199,60 SE Total R$ 1.765.980,92 SP 350000 GESTAO ESTADUAL R$ 18.328.166,64 SP 350010 ADAMANTINA R$ 155.444,53 SP 350160 AMERICANA R$ 191.018,91 SP 350190 AMPARO R$ 219.572,42 SP 350320 ARARAQUARA R$ 419.431,84 SP 350330 ARARAS R$ 152.411,77 SP 350400 ASSIS R$ 253.402,95 SP 350450 AVARE R$ 228.807,20 SP 350550 BARRETOS R$ 292.525,66 SP 350570 BARUERI R$ 219.633,07 SP 350590 BATATAIS R$ 226.290,00 SP 350950 CAMPINAS R$ 446.681,26 SP 351340 CRUZEIRO R$ 134.897,53 SP 351440 DRACENA R$ 200.845,07 SP 351620 FRANCA R$ 135.928,67 SP 351640 FRANCO DA ROCHA R$ 378.186,19 SP 351840 GUARATINGUETA R$ 203.180,31 SP 351870 GUARUJA R$ 296.225,63 SP 351880 GUARULHOS R$ 1.284.847,41 SP 352050 INDAIATUBA R$ 209.822,07 SP 352220 ITAPECERICA DA SERRA R$ 347.634,89 SP 352240 ITAPEVA R$ 351.513,00 SP 352410 ITUVERAVA R$ 278.453,61 SP 352430 JABOTICABAL R$ 240.983,76 SP 352440 JACAREI R$ 199.192,22 SP 352530 JAU R$ 286.505,61 SP 352670 LEME R$ 142.646,25 SP 352690 LIMEIRA R$ 222.392,89 SP 352900 MARILIA R$ 389.286,13 SP 353080 MOJI-MIRIM R$ 347.024,50 SP 353470 OURINHOS R$ 229.413,75 SP 353800 PINDAMONHANGABA R$ 327.629,95 SP 353870 PIRACICABA R$ 511.734,14 SP 354340 RIBEIRAO PRETO R$ 1.067.807,36 SP 354390 RIO CLARO R$ 213.097,46 SP 354730 SANTANA DE PARNAIBA R$ 385.556,03 SP 354780 SANTO ANDRE R$ 342.308,55 SP 354850 SANTOS R$ 340.382,74 SP 354870 SAO BERNARDO DO CAMPO R$ 670.772,51 SP 354890 SAO CARLOS R$ 317.000,10 SP 354910 SAO JOAO DA BOA VISTA R$ 64.203,70 SP 354970 SAO JOSE DO RIO PARDO R$ 153.473,23 SP 355030 SAO PAULO R$ 13.137.379,11 SP 355060 SAO ROQUE R$ 239.937,46 SP 355100 SAO VICENTE R$ 258.528,33 SP 355170 SERTAOZINHO R$ 363.537,92 SP Total R$ 45.405.714,33 TO 170000 GESTAO ESTADUAL R$ 937.731,93 TO Total R$ 937.731,93 Total Geral R$ 197.097.918,72

Por Gustavo Frasão, da Agência Saúde