REDE DE DIARISTAS FATURA R$ 17 MILHÕES EM ANO DE CRISE

Segundo o estudo da (ABF) Associação Brasileira de Franchising, o segmento de serviços de limpeza e conservação cresceu 2%, mas o crescimento da Mary Help ficou muito acima da média

A rede de franquias Mary Help, que tem como proposta central fornecer mão de obra de diaristas para serviços em residências e empresas, a cada ano cresce de maneira sólida e sustentada. Registrou no final do ano passado um aumento de 50%, saltando de 38 para 57 unidades. Para 2017, espera crescer em proporções semelhantes, fechando o ano na faixa de 90 a 100 unidades em operação em todo o Brasil.

Um dos motivos pelos quais vem se destacando é o baixo valor de investimento aliado ao bom faturamento e rápido retorno do capital investido. A crise econômica vivenciada pelo país faz com que os investidores busquem por negócios desse tipo.

As unidades da rede Mary Help também vêm crescendo em faturamento, mesmo em meio à forte crise econômica, o que se explica facilmente considerando que além da praticidade e segurança, a contratação de diárias através da agência traz aos clientes uma importante redução de custos em relação à alternativa de ter funcionárias mensalistas registradas. “Nossas unidades estão sendo bem-sucedidas e crescem mês a mês, batendo recordes sobre recordes. As melhores unidades da rede já atingiram faturamento mensal de quase R$ 150 mil, deixando um lucro líquido de até R$ 35 mil no mesmo período. Em toda a rede o faturamento chegou a R$ 17 milhões em 2016. As estratégias recomendadas pela rede e utilizadas pelos franqueados são a divulgação adequada e bom atendimento aos clientes.”, afirma José Roberto Campanelli, Diretor da Mary Help.

A empresa de São José do Rio Preto conta atualmente com 62 unidades comercializadas. A idéia de criar o negócio que foi transformado em franquia surgiu a partir da dificuldade para contratar uma diarista.

Setor de franquias registra faturamento de R$ 150 milhões

De acordo com levantamento realizado pela (ABF) Associação Brasileira de Franchising, no ano passado o setor teve alcançou um faturamento em torno de 150 bilhões chegando a 142 mil franquias comercializadas. A expectativa é que o setor feche com um crescimento entre 7% e 9% este ano.

Sobre a rede de franquias Mary Help

Primeira rede de franquias do Brasil com unidades que administram equipes próprias de diaristas para serviços em residências e empresas e que oferece também o serviço de seleção de profissionais e a terceirização de mão de obra. A Mary Help possui atualmente 62 unidades franqueadas espalhadas por todas as regiões do país. O investimento para abrir uma unidade fica entre R$ 40 mil e R$ 60 mil, dependendo do porte da cidade onde a franquia se instala.

Maiores informações:

http://www.maryhelp.com.br/home

Fonte: Lucky Assessoria de Comunicação