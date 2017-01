CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA APRESENTAM AS ÚLTIMAS NOVIDADES

Teoria e prática em equipamentos de última geração proporcionam capacitação ampla

As inovações tecnológicas e o desenvolvimento científico têm repercussão em várias áreas da medicina. Anestesia Regional e Anestesia e Terapia Intensiva Pediátrica não são exceção. Para oferecer aprimoramento e atualização aos profissionais que já atuam ou desejam iniciar as atividades nessas especialidades, o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL) está com as inscrições abertas para dois cursos de aperfeiçoamento.

No caso do curso de Aperfeiçoamento em Anestesia e Terapia Intensiva Pediátrica, a Dra. Lucília Santana Faria, uma das coordenadoras, destaca que o programa propicia uma interação muito importante entre pediatras e anestesistas. Além disso, constrói um relacionamento de trabalho em equipe, fundamental para o atendimento da criança, gerando resultados muito positivos na disseminação do conhecimento médico. Sem falar que a convivência dos alunos proporciona a troca de informações entre as especialidades e de suas peculiaridades, no atendimento dos pacientes.

A programação conta com vários workshops com uso de tecnologia de ponta, para o tratamento individualizado da criança na terapia intensiva e na sala cirúrgica, como ultrassonografia point of care – exemplos: ultrassonografia para avaliação pulmonar e avaliação de função cardíaca no choque -, para realização de bloqueios. Outro workshop, de ventilação mecânica básica e avançada, inclui ventilação de alta frequência e monitorização respiratória, conhecimentos muito importantes para o intensivista pediátrico e para o anestesista na sala cirúrgica.

Outro diferencial do programa é a ênfase ao Suporte de Vida Avançado em Pediatria, da American Heart Association, que fornece uma sistematização do atendimento à criança grave, essencial para pediatras e anestesistas. Também são abordados cuidados paliativos, controle de dor, neurointensivismo, tratamento do doente oncológico e sequência rápida de intubação.

“São oferecidos os temas mais importantes para o aperfeiçoamento de um intensivista e de um anestesista pediátricos. É o único curso baseado em casos reais, com metodologia ativa de ensino”, afirma Lucília. O curso também tem a coordenação da Dra. Marcella Marino Malavazzi e é destinado a pediatras com atuação em emergência e terapia intensiva, intensivistas pediátricos e anestesistas que desejam se atualizar em anestesia pediátrica e aprofundar seus conhecimentos no cuidado perioperatório da criança em condições críticas.

Por sua vez, o curso de Aperfeiçoamento em Anestesia Regional conta com o pioneirismo do Hospital Sírio-Libanês na utilização rotineira da ultrassonografia como recurso para guiar bloqueios periféricos. Com essa expertise, o programa proporciona aos alunos compreensão teórico-prática da anestesia regional, suas potencialidades e limites, envolvendo bases moleculares, morfológicas, farmacológicas e patológicas, aplicações clínicas e técnicas, além de tecnologias frequentemente utilizadas.

De acordo com o coordenador, Dr. Pedro Paulo Kimachi, o ultrassom é o grande destaque do aperfeiçoamento, permitindo a interação entre os alunos e os diversos aparelhos disponíveis. “Ainda não temos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos mais de 70% dos bloqueios periféricos são guiados por ultrassom. Nos grandes centros do País, como São Paulo, essa porcentagem deve estar próxima a 50%.”

Para a próxima turma, Kimachi menciona que haverá um maior número de worskshops e acompanhamentos de casos clínicos no Hospital Geral do Grajaú, que é administrados pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. A grande carga horária do curso destinada à prática possibilita aos alunos otimizarem o tempo e, em um curto período, terem contato com técnicas que agregam qualidade nos procedimentos, além de maior interação com especialistas da área.

O curso é direcionado a anestesiologistas, intervencionistas em dor e fisiatras.

Serviço :

Aperfeiçoamento em Anestesia e Terapia Intensiva Pediátrica

Inscrições: Até 06/02/2017

Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP

Informações: https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/home

Aperfeiçoamento em Anestesia Regional

Inscrições: Até 01/03/2017

Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP

Informações: https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/home

Fonte: WN&P Comunicação