Após 12 meses de restruturação, Loja das Torcidas prevê faturamento de R$ 1,8 mi para 2017

Trabalhos internos passaram por grandes mudanças

2016 foi um ano de restruturação da economia brasileira e do mercado como um todo. O período para a Loja das Torcidas, rede de franquia especializada em artigos esportivos, não foi diferente. Em meio a novidades, reparos e atualizações, a empresa procurou se preparar com o objetivo de consolidar fortemente a marca por todo o país para os próximos anos.

“Os trabalhos internos são muito importantes para o nosso alicerce. A renegociação com fornecedores antigos e novos, o fortalecimento com marcas parceiras, novos produtos, entre outras questões, veio ao encontro do que precisávamos para potencializar o nosso negócio no mercado”, falou Junior Mazzoni, diretor nacional de expansão da Loja das Torcidas.

O diretor analisa que entre os pontos mais importantes, foi a aceitação do consumidor final pelo portfólio atualizado que incluiu itens de esportes como MBA, UFC, Running, NBA, Voleibol, entre outros. Por isso, antes de liberar qualquer peça para os franqueados, todos os itens eram testados na loja. Aliás, o planejamento previa recuperar a loja própria e posteriormente transmitir as ações para a rede, garantindo dessa forma sucesso a todos. “Acredito que o crescimento da marca veio após essa definição”, falou.

As mudanças foram positivas e a aceitação pela mercadoria também. Mazzoni revela que o ticket médio saltou de R$48 para R$120. Com esse resultado, a marca procurou também testar a reação do investidor diante do negócio e participou de uma feira do segmento. “Precisávamos saber como o empresariado receberia o nosso negócio repaginado, sobre focos em camisas oficiais e com a inclusão de outros artigos de esporte em geral. Para nossa surpresa tivemos muitos interessados. O feedback nos despertou para uma realidade próspera. Participaremos em 2017 do maior número de feiras possível, mas com o objetivo sereno de abrir ao todo 12 unidades até dezembro”, disse.

Junior diz acreditar muito em 2017. Além dos planos de expansão, a Loja das Torcidas continuará com atividades acentuadas nas redes sociais para interagir com o público e com ações de fidelização ao cliente. “O mercado soma a nosso favor, já que deve ficar aquecido! Temos grandes times na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Bons jogos que marcam a temporada de NFL, NBA, entre outros. Isso contribui para as nossas vendas!! Mas com a somatória de tudo, nossa expectativa é de que conquistarmos um faturamento de R$1,800 milhão”, finalizou.

Loja das Torcidas

A paixão pelo futebol tem movimentado as torcidas de todo o mundo há décadas. No Brasil, a relação entre as pessoas e o esporte é movida por um sentimento ainda mais intenso – o brasileiro é fascinado por futebol. De olho nesse mercado, no fim de 2012, foi criada a Loja das Torcidas! A empresa, que atua no franchising, é especializada em produtos e souvernirs dos principais clubes do mundo. Para o cliente, a marca oferece mais de cinco mil itens licenciados e de extrema qualidade! Para o franqueado, know-how, suporte, treinamento e uma oportunidade única de conquistar a independência financeira por meio de um empreendimento de sucesso e de intensa busca no mercado. Com seis unidades distribuídas por todo território nacional, o investimento inicial para obter uma franquia é de R$ 107.550 mil (taxa de franquia + capital de giro + taxa de instalação) e o retorno pode ser obtido de 24 a 36 meses.

Fonte: Fatos&Ideias Comunicação