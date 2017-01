Vereador protocola ofício pedindo o início das aulas para fevereiro

“Protocolei ontem (17) o ofício nº 002/2017 ao prefeito Tuta Eder Uilson (PSDB) solicitando que não acate a decisão da ASSOMASUL em adiar as aulas para o dia 1º de março e que mantenha o início para o dia 13 de fevereiro de 2017”, explica o vereador Estefan Martins Lopes (PTB).

Para o vereador o adiamento das aulas impacta diretamente no ano letivo, pois gera excesso de reposições de aulas aos sábados.

Na mesma oportunidade o vereador solicitou que a vistoria dos ônibus sejam realizadas antes do início das aulas para que os alunos que dependem do transporte escolar não se prejudiquem. “Foi encaminhado também ao Governador do Estado Reinaldo Azambuja(PSDB) o ofício com a mesma solicitação”, finaliza.

Fonte: PTB/MS