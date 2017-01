The Art Of Heineken ocupa Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC) em fevereiro e março para uma experiência imersiva no universo da marca

Com abertura no dia 02 de fevereiro, The Art Of Heineken contará com diversas atrações que misturam tecnologia, arte e interatividade, além de festas

São Paulo, janeiro de 2016 – A partir do dia 02 de fevereiro, quinta-feira, a Heineken, cerveja Premium líder no mundo, traz para o MAC (Museu de Arte Contemporânea da USP) em São Paulo, o The Art of Heineken. O projeto proporcionará a seus visitantes uma experiência inédita e marcante em torno do universo da marca e, por consequência, da história e processos empregados na produção da cerveja. São várias atrações que ocupam um andar inteiro do museu. As instalações contarão com alta tecnologia, conteúdo em 360 graus, arte, design e interatividade que irão proporcionar uma experiência ao mesmo tempo impactante, informativa e divertida ao visitante. Além deste conteúdo, a programação do evento contará com uma série de festas e shows, loja de produtos exclusivos, espaço dedicado a consumo consciente e um bar de experimentação da marca. O The Art of Heineken estará aberto durante os meses de fevereiro e março de 2017.

“Com este projeto, a Heineken levará seus visitantes a um verdadeiro mergulho imersivo e sensorial para apresentar o que está atrás da estrela, símbolo da marca: suas credenciais, sua qualidade, sua história, seu preparo e seus ingredientes. Além, é claro, de unir em um mesmo local música, arte e diversão”, afirma Renata Silva, gerente de marketing da HEINEKEN Brasil.

Com produção assinada pela agência Sherpa42, o projeto conta com parceiros como a 32 Bits, especializada na criação de atrações de arte interativas e tecnológicas, tendo assinado as interatividades da exposição principal do Museu do Amanhã; a Caseludico, responsável por exposições de grande repercussão, como a mostra “O Mundo de Tim Burton”, que ficou em cartaz no MIS de São Paulo e recebeu mais de 150 mil visitantes; a O2 Filmes, produtora do cineasta Fernando Meirelles, precursora no Brasil no uso da tecnologia de realidade virtual e conteúdo imersivo, responsável pelos filmes exibidos na abertura das Olimpíadas do Rio; e a Vevo, curadora e produtora de shows com abrangência internacional.

Imagem do filme imersivo que a O2 Filmes está produzindo para o The Art Of Heineken

Água, malte e lúpulo

O fio condutor desta experiência imersiva é a cerveja e as credenciais que fazem da Heineken uma cerveja única. O The Art of Heineken dialoga com a atual campanha global da marca, “There’s more behind the star”, que leva ao público as histórias e a origem da Heineken. A campanha, que estreou no Brasil em 2016, tem como foco a própria cerveja, sua qualidade, história familiar e sua incomparável presença internacional. Presente em 192 países, a Heineken garante o seu padrão de qualidade em todos eles. Sua receita leva apenas três ingredientes: água, malte, lúpulo, além da exclusiva Levedura A. Para Renata Silva, esta é a oportunidade de apresentar de forma artística um rico conteúdo que conta não só a história da Heineken, mas também os processos de fabricação da cerveja: “A cerveja é a terceira bebida mais popular do mundo (atrás apenas da água e do chá) e está presente nos hábitos e cultura de diversos países, no Brasil especialmente. Agora este líquido ganhou uma experiência toda dedicada a ele”, comemora.

Atrações unem tecnologia, interatividade e arte

A partir da história da marca, seus ingredientes e processo de fabricação, uma série de atrações interativas e tecnológicas foi criada em colaboração com artistas visuais. Logo na entrada, uma instalação com centenas de tubos pintados à mão vai proporcionar ao visitante a sensação dele estar mergulhado no líquido da cerveja. Logo em seguida, o visitante irá se deparar com a história da família Heineken. Na sequência, holografias vão reproduzir as garrafas históricas da marca. Ainda no setor que conta a história da cervejaria, uma área vai mostrar anúncios antigos através de pôsteres, que poderão ser destacados e levados. O visitante irá mergulhar num percurso que conta como se fabrica a cerveja, desde a plantação do lúpulo e cevada até seu envasamento. Outra atração aguardada é a “Star Room”: nesta sala, um filme imersivo desenvolvido pela O2 Filmes através do núcleo Outras Telas será projetado em 360 graus.

Entre as atrações interativas, destaque para a cabine em que o visitante poderá viver seu dia de narrador esportivo e narrar uma partida de futebol da UEFA, o campeonato europeu patrocinado pela Heineken. Em outra atração, o visitante poderá ser um DJ e criar uma música através de samples.

A experiência é finalizada na área de consumo responsável, que convida os visitantes a serem os “heroes of the night” e conta com uma chopeira de água para que as pessoas intercalem água ao consumo responsável de cerveja. O The Art of Heineken ainda conta com uma loja de gifts repleta de produtos como camisetas, bonés, guarda-chuva, fone de ouvido etc, parte deles produzidos em colaboração com grifes de moda e acessórios brasileiras, como a marca de moda Reserva e a de óculos de sol Leaf.

Shows e música eletrônica na área externa

Todas essas atrações acontecem no oitavo andar do MAC, espaço que será totalmente dedicado ao The Art Of Heineken. Ainda neste andar, mas em sua área externa, foi criado um espaço para festas e shows. Com vista completa para o Parque do Ibirapuera, as festas acontecerão em todos os sábados, em duas ocasiões aos domingos (5 e 12 de março) e em uma edição especial de carnaval, dia 28 de fevereiro, sempre das 19h às 1h. A programação das festas e DJs ficará a cargo do jornalista e curador Marcelo Costa, e os shows, que contam com atrações nacionais e internacionais, tem curadoria da Vevo. Os ingressos serão vendidos pelo site www.ingressorapido.com.br.

The Art of Heineken @ Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC)

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 – Ibirapuera – SP

Abertura para convidados: 02 de fevereiro, quinta-feira, às 19h

Abertura para público: 03 de fevereiro, sexta-feira, às 11h

Período de funcionamento: 03 de fevereiro até 12 de março

Dias e horários de funcionamento:

– Experiência: às sextas e sábados, das 10h às 18h, e domingos, das 11h às 19h; e 28 de fevereiro, terça-feira, das 11h às 19h

– Festas: sábados (4, 11, 18, 25 de fevereiro; 4 e 11 de março); domingos (5 e 12 de março); terça-feira (28 de fevereiro), das 19h à 1h

Vendas de ingresso a partir de 17 de janeiro pelo site: www.theartofheineken.com.br

Proibida a entrada de menores de idade no evento

Fonte: Agência Lema