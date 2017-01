Comandado por Renan no título da Superliga 2005/2006, Sidão aposta em bom trabalho do novo técnico da seleção brasileira

Rio de Janeiro, 18/1/2017 – Sidão foi um dos principais líderes da extinta equipe de vôlei da Cimed, de Florianópolis, na conquista do título da Superliga masculina 2005/2006. Na quinta e última partida decisiva, contra o Minas, em Belo Horizonte, no dia 29 de abril de 2006, o central marcou 17 pontos, e foi o principal pontuador do time campeão. A Cimed era comandada por Renan Dal Zotto, que garantia ali sua primeira taça como treinador. Onze anos se passaram, e Sidão agora aposta em um bom trabalho de Renan à frente da seleção brasileira.

“Ele é um cara que sabe dá treinos e eu gostava muito dos treinamentos dele. O Renan foi muito bom para mim e acho que ele tem tudo para ser um bom técnico na seleção. Vamos esperar que dê tudo certo. E o fato de o Bernardo estar ali também vai contribuir muito para o trabalho dele. Gosto muito do Renan e só tenho boas lembranças dele daquela época”, disse Sidão, que após a conquista do título na Cimed, transferiu-se para a Itália, onde permaneceu por três temporadas, de 2006 a 2009, no Modena.

Atualmente, o central campeão mundial em 2010 e da Liga Mundial no mesmo ano, recupera-se de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Sidão, que é jogador do Sesi, segue fazendo fisioterapia e trabalhos leves na academia.

Fonte: Imprensa Social Dani Lins e Sidão