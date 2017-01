Funarte lança “Coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos”, dia 7/2, no Rio

Quatro volumes da coleção – Cidades, Música, Problemas de Gênero e Indisciplinares – são os primeiros a serem lançados

A Fundação Nacional de Artes – Funarte vai lançar a Coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos no dia 7/02 (terça-feira), na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Inicialmente, serão quatro volumes: Cidades, Música, Problemas de Gênero e Indisciplinares. Essas obras também serão lançadas em São Paulo, no dia 9 de fevereiro, no Espaço Cult.

Com a publicação deste trabalho, a Funarte visa contribuir para a formação e/ou consolidação do público leitor de textos críticos. Para isso, o presente trabalho pretende oferecer uma imagem da produção ensaística contemporânea brasileira em seus campos de saber, propiciando tanto uma avaliação do valor da produção quanto o acesso a um amplo quadro de questões contemporâneas do país.

Além desses quatro livros, a Coleção terá outros cinco volumes: Artes Visuais, Filosofia, Literatura, Política e Psicanálise (estes ainda sem data de lançamento), totalizando cerca de quatro mil páginas, quase 300 autores, 28 editores, além de consultores contratados para o trabalho de pesquisa, seleção e apresentação.

Sinopse das obras

CIDADES – Reúne ensaios sobre a cidade brasileira considerada em sua ampla diversidade e não se restringe a textos contemporâneos, já que a análise das cidades pressupõe o que foi dito sobre elas muito tempo antes. Sobretudo, não pretende dar conta de todas as cidades brasileiras, mas de várias delas sob o olhar de intelectuais e de sujeitos que protagonizam processos em curso. A seleção para esta antologia se definiu não apenas por recortes regionais como também por recortes temáticos.

MÚSICA – Procura ampliar a análise da música popular brasileira para além da tríade samba carioca da época de ouro, Bossa Nova e Tropicalismo. Nessa perspectiva, o foco vai para a exuberante e espantosa diversidade da música produzida no Brasil por todas as classes e em todo o território nacional, forjando gêneros e subgêneros novos que não deixam quase nenhum espaço para sínteses totalizantes ou perspectivas hegemônicas.

PROBLEMAS DE GÊNERO – Nesta obra, devido à imensa abrangência do tema, as organizadoras optaram por selecionar textos que mostrassem a plasticidade do machismo na cultura brasileira que somado às discriminações de cor, classe, renda e origem vão se remodelando, dando formas a velhas opressões.

INDISCIPLINARES – Reúne textos de diversos temas valendo-se do gênero ensaio como forma de abordagem que não se enquadra em classificações disciplinares com textos que, seja por tema ou por estilo, recusam vínculos a um campo institucional específico.

Coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos

Lançamento das obras “Cidades”, “Música”, “Problemas de Gênero” e “Indisciplinares”

Data: 7/02/2017 (terça-feira), às 19h30

Local: Livraria da Travessa – Shopping Leblon

Av. Afrânio de Mello Franco, 290 – loja 205A – Leblon – Rio de Janeiro

Fonte: Fundação Nacional de Artes (Funarte)