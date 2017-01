Como fazer bons negócios? Conheça 7 mandamentos para ter sucesso

Por Diego Simioni

Para abrir uma empresa, investir em uma franquia ou fazer um investimento financeiro, mais do que empreender, você precisa aprender a fazer bons negócios. Assim, além de conquistar um retorno financeiro atraente, você ainda poderá ter uma maior satisfação ao atuar de acordo com seus objetivos e afinidades.

Mas, por mais que não exista uma fórmula mágica, existem alguns mandamentos que podem te ajudar a ter mais sucesso nos negócios e, consequentemente, na vida. Confira!

Confie em si mesmo – pode parecer óbvio ou piegas, mas uma das coisas que muitas pessoas inteligentes sofrem é com problemas de autoconfiança. Contudo, para realizar qualquer negócio bem sucedido é fundamental confiar em si mesmo.

Na maioria das vezes, para explorar uma nova oportunidade, você entrará em um terreno desconhecido, portanto, a confiança vai fazer a diferença, principalmente, na hora de iniciar algo ou quando as primeiras dificuldades aparecerem.

Avalie os riscos – se você quer fazer um bom negócio, precisa aprender a avaliar riscos, o que não necessariamente significa dizer que você não terá que correr riscos. Na verdade, correr riscos faz parte do caminho para atingir o sucesso, entretanto, é fundamental você conhecê-los para minimizá-los ou ainda evitar passar por situações desnecessárias. Verifique suas alternativas – você não precisa ficar paralisado tentando analisar mil possibilidades diferentes, mas, é importante você considerar quais são as opções disponíveis. Lembre-se que fazer nada também é uma opção e que obviamente tem seu custo. Analise o contexto geral – quando avaliamos oportunidades de novos negócios, muitas vezes, nos encontramos totalmente imersos em detalhes. Contudo, é essencial que você também analise o contexto geral. Tente aplicar na sua oportunidade a chamada visão de helicóptero. Ao olhar lá de cima, poderá perceber uma paisagem diferente de quando você está caminhando pela rua. Um bom negócio surge quando você está alinhado com tendências maiores e não quando você está tentando remar contra a correnteza. Considere o impacto na vida de outras pessoas – um elemento fundamental a qualquer empreendimento são as pessoas. Portanto, considere o impacto desse negócio na vida delas, sejam parentes, amigos, familiares, sócios ou funcionários. Busque aliados – nada melhor do que ter com quem contar na hora de enfrentar as dificuldades que possam surgir, afinal, compartilhar faz parte da nossa natureza. Por isso, tenha sempre aliados com quem você possa contar. Teste – antes de mergulhar de cabeça em sua boa oportunidade de negócio, faça pequenos testes para validar suas ideias. A dica aqui é enxergar sua oportunidade de negócio através dos olhos de outra pessoa e não somente sob seu ponto de vista!

Essas são apenas as primeiras diretrizes para fechar bons negócios. Se você se interessou e quer saber mais sobre o assunto, não deixe de conferir esse artigo completo no blog da FranquiAZ. Tenho certeza que você vai se surpreender com os próximos mandamentos!

Diego Simioni é administrador de empresas e fundador do FranquiAZ consultoria especializada no segmento de franquias.

Sobre a FranquiAZ

http://franquiaz.com.br/

A FranquiAZ é uma consultoria especializada no mercado de franquias. A empresa oferece tanto soluções voltadas ao franqueador quanto ao franqueado. Dentre os serviços prestados estão a expansão de redes, a seleção de candidatos a franqueados e o coaching para interessados em investir nesse mercado.