CNB Arena transmitirá todas as partidas da temporada de 2017 do CBLoL

Se em 2016 os fãs de League of Legends tiveram motivos de sobras para comemorar o enorme crescimento do Campeonato Brasileiro (CBLOL) da modalidade, para este ano a expectativa é ainda maior e já tem data para começar. O CNB – uma das principais equipes do país – acaba de anunciar uma ação inédita: todas as partidas, de todos os clubes, serão transmitidas na CNB Arena, trazendo um ambiente especial para os torcedores. Além das transmissões, o objetivo da ação é criar um espaço intimista, onde todos os visitantes participarão de sorteios exclusivos, e poderão interagir com membros do CNB, além de conhecer o local de treino dos Blumers e, claro, construir um ambiente que vá unir as torcidas. “Esse projeto é um sonho pessoal nosso que estamos conseguindo colocar em prática. Nós queremos ver o CNB alçando voos cada vez maiores, mas, também pensamos nos e-Sports como um todo, então resolvemos investir na arena e na transmissão de jogos de todos os times para criarmos um ambiente diferenciado para todos os fãs dos jogos eletrônicos“ comenta Carlos Júnior, um dos sócios fundadores da equipe. Sonho antigo do CNB, o projeto da arena já vinha sido pensado desde 2009, e o sonho começou a se tornar realidade desde o último mês de novembro. Com a novidade, a expectativa é de que 15 mil torcedores possam conhecer o local durante o primeiro ano, criando um engajamento cada vez maior para o clube. Os fãs de League of Legens já podem adquirir os ingressos através do site oficial do CNB Arena. Os valores variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 por rodada e de R$ 200,00 a R$ 400,00 para o passaporte que dá direito a todas as transmissões do 1° Split. Todos os interessados nos ingressos poderão pagar meia entrada, além de estudantes, idosos e professoras. Para isso, é necessário doar 1kg de alimento não perecível durante cada ingresso utilizado. Serviço Transmissões da temporada de 2017 do CBLOL Local: CNB Arena Endereço: Av. Jonia, 664 São Paulo, SP. Site: http://arena.cnbesc.com.br/loja/ Valor: de R$ 30,00 a R$ 100,00 (rodada) e de R$ 200,00 a R$ 400,00 (temporada) Fonte: Pipah Comunicação