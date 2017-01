Babydeas traz para o Brasil adesivo repelente natural para espantar mosquitos

O produto, que é 100% seguro, atóxico e atua até 8 horas, deve ser aplicado diretamente na roupa das crianças

A Babydeas, empresa que tem como proposta trazer ao mercado brasileiro produtos inovadores que oferecem soluções acessíveis para os cuidados cotidianos de pais e mães com seus bebês, trouxe para o mercado nacional o Sai Mosquito, adesivo repelente natural, que aplicado nas roupas das crianças pode afastar mosquitos e pernilongos por até 8 horas.

Indicado para todas as idades, o produto é feito de óleo concentrado de citronela, o que não causa incômodo, pois, além de natural, o adesivo leva a garantia de um produto atóxico e 100% seguro.

De fácil aplicação, o item é colocado diretamente na roupa e pode ser usado a noite, ao ar livre e em momentos de lazer como parques e esportes. A validade é de até 3 anos e pode ser guardado na própria embalagem que conta com a tecnologia zip lock com fechamento hermético, válido para múltiplos usos.

É possível adquirir o Sai Mosquito nas principais redes de farmácias do país e também em lojas parceiras da marca Babydeas presentes em todo Brasil. Para mais informações, acesse o site www.babydeas.com.br.

Sobre Babydeas – Idealizada pela catarinense Jackeline Niehues em 2012, a Babydeas tem como proposta trazer ao mercado brasileiro produtos inovadores que oferecem soluções acessíveis para os cuidados cotidianos de pais e mães com seus bebês. Poucos meses após a chegada de sua primeira filha, a empresária teve dificuldades para repor alguns itens que havia comprado para seu enxoval fora do país e percebeu uma grande oportunidade de iniciar seu sonho de empreender, além de conciliar a sua carreira com a maternidade. Estabeleceu sociedade com a amiga Elisa Machado e criaram a empresa, com foco de importação e distribuição. Como estratégia, a empresa sempre escolhe itens que não ultrapassem o valor de R$100 para o consumidor final, podendo alcançar pais de diversas classes sociais. As escolhas passam por uma curadoria para identificar a eficácia, além das garantias dos órgãos estabelecidos que certificam esses itens.

