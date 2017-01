Case IH comemora 175 anos de vanguarda em equipamentos agrícolas

A Case IH, líder mundial na produção de equipamentos agrícolas, está iniciando um ano de comemorações do seu 175º aniversário na sede mundial da marca em Racine, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Foi lá, na beira do Rio Root, que o fundador Jerome Increase Case instalou a Racine Threshing Machine Works para produzir uma máquina revolucionária, projetada para acelerar a separação dos grãos após a colheita.

“Acho incrível ver até onde o setor agrícola e a nossa empresa chegaram durante os últimos 175 anos, especialmente devido ao fato de que hoje estamos mais fortes do que nunca”, afirma Andreas Klauser, presidente da Case IH. “O que sempre guiou nosso enfoque inovador foi fornecer aos clientes as tecnologias, constantemente aprimoradas, que lhes permitem cultivar de forma mais eficiente e rentável”, conclui.

Jerome Case iniciou essa tradição trabalhando amplamente com equipamentos agrícolas antes de começar seu próprio negócio, que se tornou sua paixão para a vida inteira. “Ele acreditava que cada peça de um equipamento fabricado por sua empresa precisava cumprir a promessa da marca e cuidava disso pessoalmente. Há um relato de que ele viajou para outro estado para investigar um problema em um produto, mesmo já em idade avançada. Esses princípios continuam nos inspirando e orientando até hoje”, conta Klauser.

Os primórdios da empresa estão estreitamente relacionados àqueles da economia dos Estados Unidos, quando os pioneiros americanos migraram para o Oeste, onde estabeleceram novas fazendas para alimentar os crescentes centros populacionais no Leste do país. Em 1869, Case passou a fabricar o primeiro trator movido a vapor que, embora montado sobre rodas, era puxado por cavalos e usado somente para acionar outras máquinas. Depois, em 1876, ele construiu o primeiro motor a vapor de tração autopropulsionada. Como estas máquinas substituíram rapidamente os cavalos para a debulha, a J. I. Case Threshing Machine Company tornou-se a maior produtora de máquinas a vapor em 1886.

Em 1902, cinco empresas se uniram para formar a International Harvester Company, em Chicago, negócio intermediado pessoalmente por J.P. Morgan, o banqueiro americano que dominava as finanças corporativas e a consolidação industrial da época. A empresa fabricou sua primeira colheitadeira em 1915 e, em 1923, introduziu o Farmall®, o primeiro trator para colheita em fileiras do mundo. Foi um sistema unificado revolucionário de tratores e implementos para lavoura, plantio e colheita que proporcionou maior produtividade, confiabilidade e segurança. A International Harvester vendeu mais de cinco milhões de tratores Farmall e, em 1977, lançou a colheitadeira rotativa exclusiva Axial-Flow® de um só rotor, que revolucionou o setor agrícola com sua simplicidade, qualidade dos grãos, redução de perdas, adaptabilidade de colheita, capacidade adequada e alto valor de revenda. A ceifeira-debulhadora Axial-Flow ainda hoje define o padrão de desempenho de colheita.

A Case IH foi criada em 1985, quando Case adquiriu a divisão agrícola da International Harvester, unificando os legados da Case e IH em uma marca única. Seu primeiro produto, o trator Magnum de 160 hp a 240 hp, foi introduzido em 1987 e se tornou o primeiro trator a vencer o Industrial Design Excellence Award. Produzido agora até 380 hp, o Magnum continua a ser um dos produtos da Case IH mais reconhecidos, com mais de 150 mil unidades vendidas.

O trator revolucionário Quadtrac, lançado em 1996, estabeleceu uma nova referência e permanece inigualável. Trator de produção em série mais poderoso do mundo, o Steiger® Quadtrac 620 com até 692 hp oferece o maior poder de tração ao mesmo tempo que implementa conceitos eficientes de plantio e perfuração que preservam o solo.

Desde a virada do século, quando a Case IH reintroduziu a marca Farmall, as inovações tecnológicas da empresa continuaram imbatíveis.

. O Sistema agrícola avançado (Advanced Farming System – AFS™) da Case IH, com precisão em até 2,5 cm, tem sido a vanguarda na agricultura de precisão por mais de duas décadas, proporcionando aos fazendeiros a capacidade de maximizar a produtividade e rentabilidade com a utilização da tecnologia de satélite.

. Em 2000, a Case IH lançou a tecnologia de transmissão contínua variável, que permite que seus tratores CVX forneçam uma excelente combinação de potência e eficiência de combustível.

. As tecnologias patenteadas “Efficient Power” permitem que os equipamentos da Case IH atendam aos mais recentes padrões de emissão de gases Fase IV (Tier 4 Final) sem os sistemas de recirculação de gás de escape complexos ou filtros específicos.

. Em 2014, o Magnum 380 CVX foi eleito o “Trator do ano de 2015” na exposição internacional EIMA em Bolonha, na Itália. Naquele ano, a Case IH também lançou o Rowtrac CVX, que combina as vantagens individuais de tratores com esteiras e com rodas.

. O desempenho premiado da Case IH continuou durante 2015, quando o novo trator Optum CVX foi eleito a “Máquina do ano de 2016” na Agritechnica. Os juízes ficaram impressionados com seu projeto “power-pack”, de excelente relação peso/potência, manobrabilidade, eficiência e confiabilidade.

. O Optum 300 CVX recebeu a distinção de “Trator do ano de 2017” na EIMA 2016, a exposição internacional de máquinas agrícolas na Itália, na qual os juízes elogiaram seu projeto de alta potência e baixo peso, que atende às necessidades dos agricultores na Europa. Essa decisão é o reconhecimento à filosofia de “foco no agricultor” da Case IH e a importância do Optum CVX no crescente segmento de alta potência e compactação do mercado de tratores

. Os visitantes da Farm Progress Show 2016, nos EUA, ficaram impressionados quando a Case IH apresentou o conceito de trator autônomo. Capaz de operar de modo autônomo com uma grande variedade de acessórios de campo, esse conceito inovador é projetado para tornar a agricultura mais eficiente, econômica e ecológica em um momento em que encontrar mão de obra qualificada está se tornando cada vez mais difícil para os agricultores em muitas partes do mundo.

Na América Latina, a história da Case IH tem início no ano de 1890 com a inauguração da filial em Buenos Aires, na Argentina. Esse foi seu segundo escritório internacional, depois da Inglaterra.

Já no Brasil, no ano de 1977, é inaugurada a fábrica de Sorocaba, interior de São Paulo. No ano seguinte, 1978, iniciam-se as operações de sua unidade em Piracicaba, também no estado paulista. Hoje, essa planta é responsável pela produção de todo maquinário de cana- de-açúcar da marca no mundo.

Recentemente, realizou o lançamento das colheitadeiras Axial-Flow Série 130, um dos maiores da história da fabricante na América Latina. Foram investidos 40 milhões de dólares no desenvolvimento do projeto, testes de campo e na preparação de uma linha de montagem exclusiva em Sorocaba.

“O 175º aniversário da Case IH é a prova de muitos anos de qualidade, perseverança e progresso. Também é uma ocasião para refletir sobre nossos princípios de engenharia inovadora, potência eficiente e design agronômico, uma filosofia que prosseguirá no futuro”, acrescenta Klauser.

“Tenho certeza de que se Jerome Case visse a empresa hoje, imediatamente reconheceria que os valores essenciais defendidos durante todos aqueles anos ainda estão no centro de tudo o que fazemos. Não tenho dúvidas de que ele aprovaria o fato de envolvermos clientes em cada nova linha, modelo ou atualização de produto por meio do nosso design de produto voltado para o cliente. Contudo, o que ele acharia do conceito do trator autônomo, só podemos imaginar!”, comenta Klauser.

“Quando olho para a enorme transformação que se deu na agricultura durante os últimos 175 anos, é muito empolgante pensar no que poderíamos conquistar nos próximos 175 anos. Tenho certeza de que isso será discutido durante nossas comemorações junto com os clientes, distribuidores e funcionários.”, conclui o presidente da marca.

Sobre a Case IH

A Case IH coloca a tecnologia ao alcance do homem do campo, oferecendo um sistema completo de produtos e serviços capazes de preparar o produtor rural para os desafios do seu dia a dia. Entre as soluções oferecidas pela marca, estão as colheitadeiras de grãos Axial-Flow, colhedoras de cana e café, além de tratores de todas as potências, pulverizadores autopropelidos e plantadeiras. Produtos que fazem da marca a melhor opção do plantio à colheita. A Case IH é uma marca da CNH industrial. Mais informações podem ser encontradas no site caseih.com.br.