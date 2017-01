Nutricionista Ana Laura Guimarães explica como agem os alimentos Detox

O verão chegou e nem todas as pessoas conseguiram queimar aquelas gordurinhas tão indesejadas. Muitos recorrem a uma rotina de exercícios frenética demais para manter no decorrer do ano, outros procuram dietas milagrosas que podem trazer sérios danos à saúde. Para quem quer emagrecer de forma saudável, os sucos Detox podem ser grandes aliados na busca por perda de peso e maior qualidade de vida.

A nutricionista Ana Laura Guimarães, que lançou recentemente o curso “Dieta da Felicidade”, explica que o corpo humano funciona como uma máquina, recebendo diariamente milhares de substâncias boas e ruins e tendo que absorvê-las. Quando a quantidade de impurezas é maior do que a capacidade de absorção, o corpo não consegue funcionar perfeitamente, gerando acumulo de gordura corporal. Com essa intoxicação, aparecem outros problemas como falta de energia, insônia, problemas de controle intestinal, inchaço, dificuldade para queimar gordura, dores de cabeça, ansiedade, depressão, fome em excesso, entre outros.

Segundo Ana Laura, quando o corpo está sofrendo sobrecargas de toxinas, é preciso utilizar os alimentos Detox para ajudá-lo a eliminar estas substâncias. Além de reduzir o inchaço e a retenção de líquidos, também melhora o controle do intestino e o colesterol, fortalece o sistema imunológico, traz mais energia e disposição, alivia o stress e a ansiedade, colabora para o rejuvenescimento celular e para a sensação de saciedade, diminuindo a vontade de comer.

O curso “Dieta da Felicidade” caracteriza-se por ser uma nova proposta na área da nutrição, é voltado para a mudança completa na forma de viver, e não apenas na parte alimentar.

Mais informações através do link: https://pages.hotmart.com/k4693416l/curso-dieta-da-felicidade-toda-vida-light/: ?_ga=1.189866018.884211971.1476841151.

Fonte: Máquina Cohn & Wolfe