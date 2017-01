Showtec 2017 destaca força do agro por meio de vitrine tecnológica

Na manhã desta quarta-feira (18) a Fundação MS deu início a mais uma edição do Showtec. A feira abre nacionalmente o calendário de eventos do agronegócio e traz aos participantes uma programação com novidades no mercado agrícola e pecuário, com exposição de tecnologias, palestras técnicas, debates e visitas a campo. No total, 120 expositores trazem ao homem do campo cerca de 500 tecnologias que poderão ser aplicadas em suas atividades no decorrer do ano. O evento é gratuito e segue até sexta-feira (20) em Maracaju.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, destacou que o crescimento do Showtec se dá graças ao comprometimento da comunidade científica, das instituições de ensino e pesquisa, do poder público e de todos os elos produtivos da Estado.

“As informações técnicas, palestras, exposições, bem como mostras de sistemas produtivos são apresentadas aos participantes para que eles possam aplicar tais conhecimentos em suas atividades”, destaca o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, que enfatiza a importância do acesso dos produtores rurais às últimas novidades do mercado agrícola.

O presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, ressalta que o Showtec é muito mais que uma vitrine tecnológica. “É a demonstração de um trabalho intenso desenvolvido o ano todo em 1.800 hectares, que abrangem os municípios atendidos pela fundação. Ano após ano a Fundação MS contribui para evolução do setor. Nos últimos 40 anos houve incremento de 130% da produção de carne e de aumento de 450% na produção de grãos em função da contribuição científica no setor”, enfatiza.

O governador em licença de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, acrescentou que o agro tem avançado muito para dar suporte a economia brasileira, quadruplicando sua produção nos últimos anos. “Em 2016, fomos o Estado que mais gerou empregos, mesmo diante da crise. Isso é fruto da dedicação do nosso setor produtivo e industrial, e de toda a sociedade”, lembra.

A programação traz importantes temas, entre eles, manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, construção do solo para máxima produtividade, estruturação física do solo, sanidade, qualidade do solo, melhoramento genético, integração e sucessão familiar, entre outros.

Mantendo a tradição, o evento irá abordar, ainda, sobre os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados para a agricultura. No dia 19, haverá visita ao campo, onde serão apresentados os efeitos de espécies vegetais na estrutura do solo por meio de uma trincheira com mais de 50 m² aberta em plena feira. Já no dia 20, a visita abordará amostragem e identificação de insetos agrícolas e eficiência de biotecnologia em milho.

A cerimônia contou, ainda, com a presença das principais autoridades do município e do Estado, dentre eles, o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja; superintendente do Senar/MS, Rogério Beretta; chefes gerais da Embrapa, secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Lamas; secretário de Fazenda, Márcio Monteiro; secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck; superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça; superintendente estadual do Banco do Brasil, Glaucio Fernandes; presidente da OCB-MS, Celso Ramos; além de demais representantes do setor agropecuário, e dos poderes legislativo e executivo de MS.

A programação completa do evento pode ser acessada em www.portalshowtec.com.br.

Sobre o Showtec

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.