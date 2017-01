Dick Vigarista e Billbird comandam o som deste final de semana no Didge BC

O final de semana vai reunir o melhor do rock catarinense no palco do Didge Steakhouse Pub. Quem abre a programação na sexta-feira, 20, é a banda brusquense Dick Vigarista, que já acumula 17 anos de estrada. Integram o grupo os músicos Dudu Zendron (vocal), Rodrigo Bianchini (guitarra), André Serpa (baixo), Alex Gonçalves (bateria) e Arthur Germano Krieger (teclado). O quinteto traz sua versão do melhor do pop rock nacional e internacional, variando também entre o rock clássico e o indie, mesclando originalidade e fazendo de suas apresentações momentos únicos de muita interação com o público.

Já no sábado, 21, os embalos serão com o grupo BillBird, formado por Dai Moura (vocal), Guilherme Brito (vocal), Samuel Mello (bateria), Diego Fernandes Martins (guitarra) e Ronaldo Filho (baixista). A banda, que conta com 10 anos de estrada, traz um repertório recheado de clássicos do pop rock nacional e internacional. Entre os sucessos com lugar garantido no set list da Bill Bird, estão canções do Pearl Jam e Coldplay até Beatles, Elvis Presley, Creedence, Bruno Mars, Daft Punk e muito mais.

Informações e reservas pelo telefone (47) 3361-6414. O Didge Steakhouse Pub fica na Rua 4.450, nº 143 – Barra Sul – Balneário Camboriú.

Fonte: Na Midia Comunicação