IFMS divulga regras para certificação do ensino médio

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta terça-feira, 17, o edital com as regras para solicitação do certificado de conclusão do ensino médio e da declaração parcial de proficiência com base na edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O documento está publicado na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados do Enem 2016, que deverão ser utilizados para solicitar a certificação, será divulgado nesta quarta-feira, 18.

O IFMS é a única instituição a realizar a certificação no Estado. Os pedidos podem ser feitos pelos interessados presencialmente ou online. Em ambos os casos, a emissão dos documentos é gratuita.

Podem solicitar a certificação os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio e que tenham completado 18 anos até a data da realização da primeira prova do Enem 2016 (5 de novembro do ano passado).

Também é necessário ter atingido, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Exame e 500 pontos na redação.

Já a declaração parcial de proficiência pode ser requerida por aqueles que obtiveram o mínimo de 450 pontos na área de conhecimento que deseja obter proficiência. Caso a declaração seja para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, é obrigatório que tenha atingido também, no mínimo, 500 pontos na redação.

O prazo para atendimento é de até 30 dias para a declaração parcial e de até 45 dias para o certificado de conclusão, contados a partir da data de solicitação.

Presencial – A partir de quinta-feira, 19, a solicitação poderá ser feita presencialmente nos dez campi do Instituto. Pela primeira, as três novas unidades instaladas em Dourados, Jardim e Naviraí também irão realizar o serviço.

O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, exceto recessos e feriados, conforme endereços e horários dispostos no edital e na tabela abaixo.

É necessário apresentar o requerimento, original e cópia do documento de identificação com foto, do CPF, e o boletim individual com as notas do Enem 2016.

A retirada do documento deve ser feita no campus onde foi feita a solicitação. Tanto para solicitação quanto para retirada, será aceita procuração com firma reconhecida, com a a apresentação de original e cópia do documento de identidade do procurador.

No caso das pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medida socioeducativa com privação de liberdade, a requisição deve ser realizada pelo responsável pedagógico, conforme o disposto no edital.

Online – A partir de 26 de janeiro, o procedimento também poderá ser feito pela internet, somente pelos candidatos que tenham escolhido uma das unidades do IFMS como certificadora no ato da inscrição para o Enem 2016.

O interessado deve acessar o sistema de certificação online e informar o tipo de certificado que deseja (completo ou parcial), além de dados como nome, CPF, endereço de e-mail válido e telefone.

Também deve ser anexada uma cópia digitalizada de documento oficial de identificação com foto, conforme as regras dispostas no edital.

Após a avaliação do pedido, a resposta à solicitação será enviada ao e-mail do interessado. Se deferido, o solicitante receberá o certificado ou declaração parcial para impressão.

A verificação de autenticidade dos documentos poderá ser feita pelo sistema online.

Em caso de dúvidas, o interessado pode acessar o menu de perguntas frequentes sobre o assunto.

Dados – As solicitações online foram implementadas no IFMS em 2016. De acordo com a Diretoria de Gestão Acadêmica (Dirga) do IFMS, nesse ano, a instituição registrou 3.656 atendimentos pelo internet.

Foram 3.168 certificações parciais e 488 totais.

Locais e horários de solicitação presencial

Campus Endereço Horários Aquidauana Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí 8h às 11h

14h às 17h Campo Grande Rua Treze de Maio, 3072, Centro 14h às 18h Corumbá Espaço Educacional

Rua Delamare, 1557, Bairro Dom Bosco 8h às 11h

14h às 17h Coxim Rua Salime Tanure s/nº, Bairro Santa Teresa 8h às 11h

14h às 17h Dourados Rua Filinto Müller, 1.790, Bairro Jardim Canaã I 8h às 11h

14h às 17h Jardim Rodovia BR-060, s/n (saída para Bela Vista) 8h às 11h

14h às 17h Naviraí Rua Hilda, 203, Bairro Boa Vista 8h às 11h

14h às 17h Nova Andradina Rodovia MS 473, Km 23, Fazenda Santa Bárbara, s/nº 8h às 11h

14h às 17h Ponta Porã Rodovia BR 463, Km 14, s/nº 8h às 11h

14h às 17h Três Lagoas Rua Ângelo Melão, 790, Bairro Jardim das Paineiras 8h às 11h

14h às 17h

