Convention Bureau se reúne com novas lideranças políticas da região

Nesta semana, a diretoria do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau se reuniu com lideranças políticas da cidade e do estado para tratar e alinhar projetos de interesse do trade turístico de Balneário Camboriú e Região. Na segunda, 16, a diretoria da entidade esteve com o Secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Miro Teixeira, com o Diretor da Secretaria, Nelson de Oliveira e com o Vice Prefeito, Carlos Humberto, para apresentar detalhes dos três projetos mais estratégicos da entidade e que convergem diretamente com o município, são eles: Captação de eventos, Balneário Saboroso e Visite Balneário Camboriú e Região. “O mais importante é que estamos vivendo a prática de uma discussão empreendedora em torno do turismo em nossa região. É unânime que já fazemos bastante, mas também que podemos fazer muito mais com a união de forças e viabilização de conversão de ideias em resultados para todos”, afirma João Francisco Barão, Presidente do Convention.

Na terça, 17, a reunião foi em Florianópolis com o Secretário Estadual do Turismo, Leonel Pavan. Participaram do encontro o Presidente e a Vice da entidade e o VP de Captação de Eventos da entidade, Geninho Goes. Na ocasião, foi apresentado tecnicamente o papel que o Convention representa em Balneário Camboriú e discutido mais sobre a gestão do Centro de Eventos. Já na quarta-feira, 18, Francisco Barão acompanhou o andamento da obra do Centro de Eventos com autoridades, incluindo Pavan e Miro Teixeira, e responsáveis técnicos, onde foi discutida a funcionalidade do equipamento. Apesar de ser uma obra que tem gerado controvérsias, como qualquer obra pública, o presidente da entidade afirma que com sua criação, Balneário Camboriú vai atingir um novo mercado e viver um novo momento. “Vemos na união de forças do Governo Federal, Estadual, Municipal e o trade local, um caminho já aberto e que deve ser conduzido com a máxima agilidade e consciência pública para que logo gere frutos”, finaliza.

Fonte: Na Midia Comunicação