Conheça os participantes do Big Brother Brasil 17

Faltando cinco dias para começar a 17ª edição do Big Brother Brasil (BBB) , a Rede Globo apresenta ao público durante a tarde desta quarta-feira (18) em sua programação os participantes da atração, que decola no próximo dia 23.

Esta é a primeira vez que o reality show vai estrear em uma segunda-feira. Enquanto não vemos o programa ao vivo, confira a galeria com os moradores da casa mais vigiada do Brasil. Até às 18h40, somente treze participantes haviam sido divulgados, veja as fotos.

Conheça os participantes do BBB 17







13 fotos Vivian tem 23 anos, é advogada e vive em Manaus Foto: Rede Globo / Divulgação