Temer anuncia R$ 12 bi para pré-custeio da safra agrícola em Ribeirão Preto

Brasília (18/01/2017) – O presidente Michel Temer, acompanhado do ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, e do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, vai anunciar nesta quinta-feira (19), em Ribeirão Preto (SP), no Instituto Agronômico de Campinas, a liberação de R$ 12 bilhões para o pré-custeio da safra agrícola 2017/2018. O valor destinado à aquisição antecipada de insumos, o pré-custeio, é R$ 2 bilhões superior ao montante de 2016.

O volume ofertado pelo Banco do Brasil é oriundo de captações próprias da Poupança Rural e de Depósitos à Vista. Os recursos estão disponíveis a médios produtores por meio do Pronamp (Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais), com taxas de 8,5% ao ano e teto até R$ 780 mil. Os demais produtores rurais acessam o crédito com encargos de 9,5% ao ano até o teto de R$ 1,32 milhão por beneficiário.

A antecipação dos financiamentos de custeio se destina a culturas da safra de verão 2017/2018, como soja, milho, arroz e café, permite melhores condições aos produtores para o planejamento de suas compras junto aos fornecedores e contribui para o incremento das vendas de sementes, fertilizantes e defensivos.

Serviço:

Liberação de Pré-custeio

Quinta-feira (19/12)

Horário: 9h30 (credenciamento a partir de 8hs)

Local: Instituto Agronômico de Campinas – Centro de Cana – Rodovia Antonio Duarte Nogueira – Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Mais informações à imprensa:

Coordenação-geral de Comunicação Social

imprensa@agricultura.gov.br