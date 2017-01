Blairo Maggi lança, em Berlim, livro sobre soja e abelhas

Livro de pesquisador da Embrapa trata da importância dos polinizadores na produção agrícola

Brasília (18/01/2017) – O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) lançou nesta quarta-feira (18), na embaixada do Brasil em Berlim, o livro “Soybean and Bees”, de autoria do pesquisador Décio Gazzoni, da Embrapa Soja. O lançamento é uma das atividades do ministro durante a 9ª Conferência de ministros do Fórum Global para a Alimentação e a Agricultura (GFFA).

O livro Soja e Abelhas (título em português) “é um exemplo da nossa preocupação com a sustentabilidade na agricultura. E fazemos isso por um motivo muito simples: A agricultura é fundamental para a economia do nosso país. E, senão for sustentável, faltará alimento amanhã. O planeta tem limites”, disse Blairo Maggi durante o lançamento.

O livro é uma revisão de informações científicas sobre as relações entre a soja e as espécies de abelhas que visitam a floração dessa cultura. O governo juntamente com o setor privado e alinhado com esforços internacionais, tem realizado estudos e atividades sobre a conservação e uso sustentável de polinizadores, especialmente abelhas.

O ministério (Mapa) incentiva produtores a fazerem uso de boas práticas agrícolas, protegendo, assim, a biodiversidade, incluindo polinizadores. E a Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa está comprometida com a triagem de pesticidas e com o impacto sobre organismos benéficos.

Preservação ambiental



O ministro destacou a produção brasileira de grãos, de 217 milhões de toneladas, sendo 100 milhões de soja. “Fizemos tudo isso mantendo 61% do território brasileiro coberto com vegetação nativa. E aumentaremos esse percentual”, destacou, lembrando a adesão, em dezembro, ao Bonn Challenge, e à Iniciativa 20×20, com o compromisso de recuperar 12 milhões de hectares de floresta e de recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradas, até 2030.

O compromisso compreendeu ainda implementar 5 milhões de hectares de sistema que integra lavoura, pecuária e florestas, até 2025. Blairo Maggi observou que os agricultores brasileiros têm tido importância fundamental na defesa do meio ambiente, utilizando recursos próprios para preservar de 20% a 80% de suas propriedades, sem subsídio de governo. Essas áreas preservadas equivalem a duas vezes o território da Espanha, lembrou.

Semana Verde



O ministro está em missão ao exterior com a finalidade de participar da 9ª Conferência de ministros do Fórum Global para a Alimentação e a Agricultura (GFFA), em Berlim. A conferência é realizada todos os anos, em janeiro, durante a Semana Verde Internacional.

Blairo Maggi, entre outros compromissos, participa também de reunião dos ministros da Agricultura de países integrantes do G-20, na capital alemã e terá reuniões de interesses bilaterais com colegas de outros países.

