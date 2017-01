Após atuar no México, Rafinha reforça o Audax para a temporada 2017

Foto: Gabriela Montesano / Osasco Audax

O meia-atacante Rafinha retorna ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Audax, equipe que foi vice-campeã do Paulistão no ano passado. Transferido do futebol mexicano, onde defendeu o Chiapas, do México, Rafinha ressurge ao clube que o formou jogador profissional, e por onde atuou entre 2009 a 2015.

– Atuar no futebol mexicano foi uma experiência muito boa pra mim, amadureci muito neste período em que estive por lá. Retorno mais maduro e espero ter uma boa sequência para ajudar o Audax, clube onde despontei como profissional, completa o atacante.

Mais maduro, o atacante foi um dos destaques do Paulistão 2016 atuando com as cores da Ferroviária. Acostumado a enfrentar os grandes clubes de São Paulo, o jogador se mostra empolgado em fazer parte do elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz.

– Vejo que estou muito bem preparado mentalmente e fisicamente para fazer um belo campeonato pelo Audax. As expectativas de atuar com o professor Fernando Diniz são as melhores possíveis, ainda mais pela campanha que eles fizeram no ano passado. Isso é mais um motivo para querer algo a mais – e é isso que vamos buscar, finaliza o atleta.

A boa campanha no último campeonato paulista também garantiu para o calendário do time osasquense uma vaga na Copa do Brasil, competição que é o caminho mais curto para a Libertadores da América.

A temporada do Audax começa pra valer a partir do dia 5 de fevereiro, quando a equipe estreia no Paulistão contra o São Paulo, às 17h, na Arena Barueri. Já pela Copa do Brasil a equipe vai enfrentar o América de Natal, em jogo único, dia 8 de fevereiro, ás 20h, no estádio José Liberatti, em Osasco.