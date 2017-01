Lançamentos avançam e vendas mantêm desempenho negativo em 2016

Volume lançado até novembro de 2016 é 16,6% superior ao mesmo período de 2015; vendas acumulam recuo de 8,8% no mesmo período

São Paulo, 18 de janeiro de 2016 – Os Indicadores Abrainc-Fipe revelam que os lançamentos somaram 60.074 unidades no acumulado de 2016 (até novembro), volume 16,6% superior ao observado no mesmo período de 2015. No mês de novembro, foram lançadas 9.826 unidades, o que representa um aumento de 76,1% frente ao volume lançado no mesmo mês de 2015. Considerando os últimos 12 meses, o total lançado (72.587 unidades) representa uma elevação de 10,4% face ao observado no período precedente.

Até novembro de 2016, as vendas somaram 93.314 unidades, queda de 8,8% frente ao volume observado no mesmo período de 2015. No mês de novembro de 2016, dados das empresas pesquisadas indicam que foram vendidas 10.137 unidades, o que representa um aumento de 10,1% frente às vendas do mesmo mês de 2015. Já nos últimos 12 meses, foram vendidas 103.224 unidades, volume 10,2% inferior ao total de vendas do período anterior.

O diretor da Abrainc, Luiz Fernando Moura, diz que a alta nas vendas é uma boa notícia, mas faz um alerta de que ainda é cedo para ser considerada uma tendência. “A base de comparação é pequena, então qualquer aumento gera impacto”, afirma ele.

Acesse a série histórica do estudo

As entregas totalizaram 118.589 unidades no acumulado de 2016, volume 5,3% superior ao observado na mesma base do ano anterior. No mês de novembro de 2016, as entregas totalizaram 7.259 unidades. Já nos últimos 12 meses, as entregas somaram 132.535 unidades, volume 1,6% inferior ao total de entregas no período precedente.

Os Indicadores Abrainc-Fipe mostram ainda que, no final de novembro de 2016, as empresas disponibilizavam 120.703 unidades para venda. No mesmo período, foi vendido o equivalente a 7,9% da oferta do mês. Dessa forma, estima-se que a oferta final de novembro seja suficiente para garantir o abastecimento do mercado durante 12,6 meses, se mantido o ritmo de vendas atual.

Distratos

Em novembro de 2016, foram distratadas 3.186 unidades. No acumulado de 2016, o total de distratos foi de 40.888 unidades, patamar 7,1% inferior ao observado até novembro de 2015. Nos últimos 12 meses, foram distratadas 44.481 unidades, queda de 6,2% face ao total de distratos observados no período precedente.

Se considerados os distratos como proporção das vendas por safra de lançamento (trimestral), as unidades vendidas no primeiro trimestre de 2014 apresentam a taxa de distratos mais elevada da série histórica (22,2%).

Moura explica que parte das devoluções de imóveis ocorreu em função de investidores que buscavam retorno a curto prazo. “Houve redução substancial da presença desses investidores na composição das vendas, pois isso faz com que a taxa tenda a cair. Mas, ainda há as famílias com dificuldade para pagar devido à recessão econômica que o país enfrenta”.

Metodologia do estudo

Os Indicadores ABRAINC-Fipe são elaborados pela Fipe com informações de 20 das 34 associadas da ABRAINC que atuam em todo o país.O estudo, lançado em agosto de 2015, vem sendo construído pela Fipe desde janeiro de 2014, é o primeiro conjunto de indicadores do setor imobiliário obtidos nacionalmente.

Para a composição dos Indicadores são consideradas informações sobre lançamentos, vendas, entregas, oferta final e distratos do mercado primário de imóveis residenciais e comerciais. Divulgados mensalmente, os números são referentes ao mês de novembro de 2016.

Os dados que compõem os Indicadores são fornecidos à Fipe mensalmente pelas empresas associadas à Abrainc. Após compilar os dados, é feita cuidadosa verificação para garantir a consistência das informações e, se for o caso, as empresas são contatadas para eventuais ajustes ou validação. Em seguida, com os dados validados, os Indicadores Abrainc-Fipe são calculados e, posteriormente, disponibilizados.

Sobre a ABRAINC

A ABRAINC foi constituída em 2013 com o objetivo de levar mais eficiência à gestão, qualificar e aprimorar o processo da incorporação imobiliária. Atualmente a ABRAINC reúne 34 companhias de capital aberto e/ou com presença nacional/ relevância regional. Seu objetivo é representar essas empresas, fortalecendo o setor e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e de suas cidades. A associação atua em defesa da responsabilidade socioambiental, da ética, da integridade e das conformidades técnica, fiscal e urbanística.

Entre os principais temas em debate atualmente na associação estão as questões referentes aos processos de incorporação, ao impacto dos empreendimentos nas cidades, à burocracia nas diversas fases do negócio, à produtividade do setor e à ampliação do crédito e do financiamento.

Fazem parte da ABRAINC a Alphaville Urbanismo, BSP Empreendimentos Imobiliários, Bueno Netto, Brookfield, Canopus, Canopus Maranhão, Cury, Cyrela, Direcional, Econ, Emccamp, Esser, Even, EZtec, Gafisa, Pacaembu, Helbor, HM, MRV, Odebrecht Realizações, Namour, Niss, Patrimar, PDG, Plano & Plano, Rodobens, Rossi, Setin, Tecnisa, Tenda, Toledo Ferrari, Trisul, You Inc. e Yuny.

Informações à imprensa:

Carolina Faria – 11 2737-1400 / 11 3165-9652 / carolina.faria@fsb.com.br

Mariana Spezia – 11 2737-1400 / mariana.spezia@fsb.com.br