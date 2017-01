Verão sinônimo de enchentes: Saiba como proteger seu patrimônio

Proteja o seu patrimônio de prejuízos causados por alagamentos, enchentes Incêndios, Raios e Explosões

Com a chegada de janeiro, vem o verão e o período das tradicionais chuvas no final de tarde. Em cidades como São Paulo, é possível presenciar vários alagamentos e temporais. E o que era para ser apenas um fenômeno da natureza acaba se transformando em prejuízo.

Considerado o maior patrimônio das pessoas, uma casa não é apenas um lugar para se morar, mas o local onde guardamos nossas recordações e principais conquistas compartilhamos momentos e passamos a maior parte do tempo. Mas, infelizmente, muitos se esquecem da importância do seguro residencial, que existe para amenizar eventuais acidentes, oferecendo indenizações variadas de acordo com o evento. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, apenas 9% das residências possuem seguro no Brasil, número inferior se comparado aos outros países.

A Seguralta, especializada no mercado de seguros há mais de 48 anos, oferece pacotes com diferentes coberturas para casas, condomínios e apartamentos, dependendo da contratação. Além dos casos de incêndios, raios, explosões e queda de aeronaves, o seguro pode cobrir prejuízos causados por acidentes naturais como: alagamentos, enchentes, impacto de veículos terrestres e vendavais.

Nilton Dias, diretor comercial da Seguralta, explica que independente da cobertura escolhida, é necessário ter cuidado ao contratar o Seguro Residencial. “É importante sempre contar com a ajuda de uma empresa especializada em seguros, que irá recomendar o plano adequado de acordo com as necessidades de cada um”. Vale ressaltar a importância de ler os itens da apólice para entender exatamente o que está acertado. Desta forma, a pessoa não é pega de surpresa quando precisa de uma cobertura não inclusa no pacote.

Para saber mais sobre o Seguro Residencial da Seguralta, acesse http://seguralta.com.br/