Fundador da maior consultoria financeira do Brasil dá aula gratuita sobre como não deixar sua empresa no vermelho em 2017

Felipe Miranda conta no meuSucesso.com como a Empiricus passou de R$ 5 milhões para R$ 200 milhões em dois anos, em meio à crise, e dá dicas para que outros empreendedores enfrentem esse período

Com mais de 1.800.000 leitores e 130 mil assinantes, a Empiricus é a maior empresa de análise de investimentos independente do Brasil. Exemplo de gestão financeira em tempos de recessão econômica, a consultoria passou de R$ 5 milhões para R$ 200 milhões de faturamento em apenas dois anos, em um cenário de crise.

Para falar sobre este feito e dar dicas para os empresários enfrentarem 2017 com mais conhecimento e melhores estratégias de gestão, o fundador Felipe Miranda dá uma aula gratuita no meuSucesso.com, plataforma online que detalha e analisa cases de empreendedores de sucesso, com mais de 200 horas de conteúdo disponível.

A aula acontece no dia 19 de janeiro, quinta-feira, às 21h. Para assistir, basta se cadastrar gratuitamente pelo link https://meusucesso.com/especiais.

Sobre o meuSucesso.com

Com mais de 200 horas de conteúdo didático produzido e assistido por mais de 100 mil alunos (assinantes e não assinantes), o meuSucesso.com – fundado por Flávio Augusto da Silva – é uma plataforma que desenvolve conteúdo acreditando que o sucesso é uma ciência que pode ser aprendida e absorvida de forma leve, com linguagem acessível, e a partir do compartilhamento da prática e da história de vida de empreendedores que já trilharam caminhos bem-sucedidos. Por meio de entrevistas densas, os empresários se tornam fonte de inspiração, especialmente para quem está dando seus primeiros passos no empreendedorismo. Em seus anos de vida, o meuSucesso.com já dissecou os cases de Carlos Martins (Wizard), Facundo Guerra (Grupo Vegas), Ozires Silva (Embraer), Thái Nghiã (Goóc), Gustavo Caetano (Sambatech) e Alair Martins (Grupo Martins).

Operando via assinatura, o usuário passa a ter acesso a uma plataforma online que disponibiliza desde documentários próprios, cursos práticos de inúmeras disciplinas, fóruns e encontros presenciais, até uma rede de relacionamento exclusiva. Desde 2015, essa experiência passou a ser ampliada para o cinema quando foi firmada a parceria com a Cinépolis, a maior operadora de cinemas da América Latina. Com isso, são exibidos os documentários dos Casos de Estudo em primeira mão e ainda são realizados talk shows na sequência com os protagonistas empreendedores. Até o momento, mais de 2 mil pessoas já participaram dos eventos de pré-estreia do meuSucesso.com. A escola de insights é comandada por Sandro Magaldi, que tem passagens em diversos segmentos de negócios, entre eles, pela educação executiva da HSM.

