Bahia é premiada durante Feira de Turismo, em Madri

A importância da Bahia no cenário do turismo internacional foi reconhecida com o prêmio Silvia Zorzanello, entregue nesta quarta-feira (dia 18), durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri. Outorgada ao secretário do Turismo da Bahia, José Alves, representante do governador Rui Costa, a premiação é uma iniciativa do Grupo Excelências, da Espanha, que atua nos mercados de comunicação e turismo da Espanha, América e Caribe.

Desde que foi instituída, há seis anos, a premiação é feita por júri composto por sete personalidades de diferentes países com know-how em turismo, arte e gastronomia. Liderados pelo presidente do Grupo Excelências, os jurados fizeram sua escolha por meio de voto secreto.

O júri levou em conta a força do turismo baiano. Em 2016 foram pelo menos 600 mil visitantes estrangeiros e mais de 14 milhões de visitantes brasileiros. O fluxo turístico global contribui para o crescimento econômico do Estado, em 13 zonas turísticas. Vários municípios têm ocupação hoteleira entre 95% e 100%, durante a temporada de verão, como Porto Seguro, Mata de São João, Cairu e Lençóis, entre outros.

A Feira

Na 37ª edição, a Fitur é considerada uma das maiores feiras de turismo internacional. No ano passado, teve mais de 130 mil participantes. Reúne profissionais da indústria do turismo, que buscam trocar experiências, fazer negócios e apresentar novos produtos. A Bahia participa e faz a divulgação dos seus destinos turísticos no estande montado pela Embratur.

Fonte: Ascom/Setur