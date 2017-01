A busca pelo corpo perfeito

Por Flávio Melo Ribeiro

Você quer ter um corpo magro, com músculos tonificados, boa resistência física, elasticidade muscular, um corpo “perfeito”, bonito e sentir orgulho de ser assim? Não tem nenhum problema. Se é isso que você quer ser, se dedique a isso! Mas tome o cuidado de não perder o equilíbrio da vida. O corpo não pode ser o único referencial seu em relação aos outros, é fundamental que não te vejam apenas como um corpo bonito, mas alguém com vários predicados e também com um corpo sarado. Atendi pacientes que buscaram um corpo malhado para ser aceito e desejado pelo outro, mas perderam o equilíbrio da vida e colocaram a dieta e o treino no centro das suas relações: quando saíam não comiam para não engordar, queriam voltar cedo para correr no outro dia, não conseguiam conversar que não fosse em relação aos treinos.

No artigo “Projeto Verão: Trabalhando a autoestima” mostrei que fazer amigos, utilizar a inteligência, ter a capacidade de realizar sonhos e manter o corpo saudável atrai e mantêm as relações com as pessoas. No entanto, ter essas quatro características necessita tempo e dedicação. As mesmas vão concorrer com os treinos e cuidados com a alimentação, por isso a importância do equilíbrio. Talvez não consiga o corpo 100% perfeito, mas alcance 85% do esperado, porém cheio de amigos, paqueras, tendo orgulho de mostrar o corpo.

Tome cuidado para não confundir fome, que é uma sensação fisiológica desencadeada por privação de alimento, com vontade de comer que é um fenômeno psicológico que vem de aprendizados de situações emocionais (boas ou ruins) e que passamos a nos condicionar a comer. Identifique quando você está com fome ou gula, pois é importante você aprender a controlar a gula e não a fome.

Alimente-se adequadamente para alcançar um corpo saudável, que supra suas necessidades fisiológicas para um bom treino e mantenha-se magro se esse é seu desejo. Mas como citado anteriormente, não perca o equilíbrio da vida e das relações com as pessoas.

Psicólogo Flávio Melo Ribeiro

CRP12/00449

